FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 279

Новый комментарий
[Удален]  

Проверяю робота на демо счёте - пока идёт полёт нормально. Хочу проверить что за неделю покажет, какой покажет  результат.

Снимок экрана 2021-10-13 181402

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

сегодня зафиксировал он прибыль  ----- задал ему профит в 60 баксов 

Снимок экрана 2021-10-13 181949

[Удален]  

вот эта не хорошая ... всю картину мне портит - запутался с настройками эксперта и теперь пусть как натворил выкручивает положение 

сначала запустил эксперта на 5 минутном - потом переключил на часовой и как назло сигналы не появились на закрытие этих гадских позиции 

EURJPYH1

[Удален]  
SanAlex #:

вот эта не хорошая ... всю картину мне портит - запутался с настройками эксперта и теперь пусть как натворил выкручивает положение 

сначала запустил эксперта на 5 минутном - потом переключил на часовой и как назло сигналы не появились на закрытие этих гадских позиции 


а зачем ты эту пару в селл??о чём думал в тот момент))у японии стратегия есть..они переодически удешевляют свою валюту!!

[Удален]  

вот я тоже..о чём думал))))

audcad

[Удален]  
евро новозеландец откат на верх может быть
 

и ни как иначе...   


[Удален]  
Lesorub #:

и ни как иначе...   


Лучше бакс франк рассмотри😀на нем без вариантов))итог один☝️
 
dryun777 #:
Лучше бакс франк рассмотри😀 на нем без вариантов))итог один☝️

Варианты есть...


[Удален]  
Lesorub #:

Варианты есть...


Этот вариант всё равно потом наверх))взял обе..посмотрим))
 
Ivan Butko #:

Можно я тоже попробую

EURGBP, вверх пунктов 30. Ударится головой и полетит вниз, либо пробьëт и дальше


Ехх.. первый мимо. 

Может... вот так


1...272273274275276277278279280281282283284285286...476
Новый комментарий