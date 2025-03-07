FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 279
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Проверяю робота на демо счёте - пока идёт полёт нормально. Хочу проверить что за неделю покажет, какой покажет результат.
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сегодня зафиксировал он прибыль ----- задал ему профит в 60 баксов
вот эта не хорошая ... всю картину мне портит - запутался с настройками эксперта и теперь пусть как натворил выкручивает положение
сначала запустил эксперта на 5 минутном - потом переключил на часовой и как назло сигналы не появились на закрытие этих гадских позиции
вот эта не хорошая ... всю картину мне портит - запутался с настройками эксперта и теперь пусть как натворил выкручивает положение
сначала запустил эксперта на 5 минутном - потом переключил на часовой и как назло сигналы не появились на закрытие этих гадских позиции
а зачем ты эту пару в селл??о чём думал в тот момент))у японии стратегия есть..они переодически удешевляют свою валюту!!
вот я тоже..о чём думал))))
и ни как иначе...
и ни как иначе...
Лучше бакс франк рассмотри😀 на нем без вариантов))итог один☝️
Варианты есть...
Варианты есть...
Можно я тоже попробую
EURGBP, вверх пунктов 30. Ударится головой и полетит вниз, либо пробьëт и дальше
Ехх.. первый мимо.
Может... вот так