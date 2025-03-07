FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 344
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Уже
Не рано зашёл? всё может быть)))хотя я тоже вошёл 🤣
Так вроде нет цели внизу
Как все красиво в нужном направлении )
итог недельной торговли - начальный баланс 52 000 рублей
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Кто за EURJPY смотрит? Какие мысли?
сел конечно
euraud вошла в канал обратно))писал же,так и вышло,,коррекция