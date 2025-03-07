FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 344

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MakarFX #:

Уже


Может до трендовой дойти
 
dryun777 #:
Не рано зашёл? всё может быть)))хотя я тоже вошёл 🤣
Часам к 5 буду знать рано или нет)))
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EURAUD вчера вышел выше канала,сегодня отскочил вниз,встал в селл,,щас вышел..и даже не понятно куда пойдет..либо флет намечается
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Aleksandr Yakovlev #:
Так вроде нет цели внизу 
Ты по евро фунту в обратку вставал,в сел??
 

Как все красиво в нужном направлении )


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Евробакс закрываю здесь,хватит
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Фунт франк по ходу тоже пора закрывать думаю,,хотя в этот раз может пойти ниже намного..из-за обстановки в Британии,,уже угрозы оставить Британию без электричества))
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SanAlex #что принесёт последний день недели -- отнимет от истории или прибавит

Снимок экрана 2021-10-29 121506

Снимок экрана 2021-10-29 164748 

итог недельной торговли - начальный баланс 52 000 рублей 

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Снимок экрана 2021-10-29 170510

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MakarFX #:

Кто за EURJPY смотрит? Какие мысли?


сел конечно

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euraud вошла в канал обратно))писал же,так и вышло,,коррекция

 

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