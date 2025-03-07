FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 370
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кстати кому интересно может, MERCURY RETAIL на IPО выходит,это краснобелое и бристоль..думаю в первый день торгов очень хорошо вверх полетят
Нам все едино!
да. точно кукл рванул...быстро долить - не тормозить... пока дает надо брать... а то передумает и развернет...)))
нормально так позиций висит))
это робот такой буйный? задвоенные позиции вижу...
Ты чо такой трудный - всё тебе покажи да расскажи, сам допереть не можешь...все точки входа на графике вроде есть... или я чего-то не понимаю... или ты так пытаешься шутить... чересчур грамотный да... разумный ты наш, всё никак не успокоишься своим мелким превосходством стараешься что-то кому-то доказать... там что небо синее, а вода мокрая... так и так все знают... поспи лучше для лучшего соображения и успокоения... жизнь короткая штука - не трать её попусту...
нормально так позиций висит))
это робот такой буйный? задвоенные позиции вижу...
да уж что есть то есть... стиль такой, пока идет плюсую позы, тут уж за робота приходится вкалывать...робот запаздывает...
да чтоб ты спрашивал и спрашивал... надоел уже давно со своими детскими вопросами... с детского сада когда уже освободишься... расти надо мозгой шевелить... а не задавать наивные свои вопросы...
да уж что есть то есть... стиль такой, пока идет плюсую позы, тут уж за робота приходится вкалывать...робот запаздывает...
так вижу робот проскальзывает и открывает следом вторую позицию..., там надо таймаут хотя-бы ставить на открываемом символе
Ставил...вообще еще хуже получается... а мне надо на полкотлеты, если идет и знаю что будет идти и дальше... рулетка своего рода, но пока везет, если не наглеть т.е. не жадничать...
ДЦ может рухнуть с такого кол-ва позиций) вртяли они в восторге..., смотри что-бы не помогли тебе.
Во чудила... что чужие считать... ты свои считай - не ошибешься... детский сад да и только... темнота, а еще что-то пытаешься доказать... счет то центовый - да есть такие счета для бедных пенсионеров...))))
Центовый? Ну уже неплохо. У Яши тоже смотрю такой же. А почему Pro?
да блин мент что ли... или рядом трешься с дебильными вопросами уже задолбал...