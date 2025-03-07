FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 370

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кстати кому интересно может, MERCURY RETAIL на IPО выходит,это краснобелое и бристоль..думаю в первый день торгов очень хорошо вверх полетят
 
dryun777 #:
кстати кому интересно может, MERCURY RETAIL на IPО выходит,это краснобелое и бристоль..думаю в первый день торгов очень хорошо вверх полетят

         

Нам все едино!

 
Сергей Криушин #:

да. точно кукл рванул...быстро долить - не тормозить... пока дает надо брать... а то передумает и развернет...)))


нормально так позиций висит))

это робот такой буйный? задвоенные позиции вижу...

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Сергей Криушин #:

Ты чо такой трудный - всё тебе покажи да расскажи, сам допереть не можешь...все точки входа на графике вроде есть... или я чего-то не понимаю... или ты так пытаешься шутить... чересчур грамотный да... разумный ты наш, всё никак не успокоишься своим мелким превосходством стараешься что-то кому-то доказать... там что небо синее, а вода мокрая... так и так все знают... поспи лучше для лучшего соображения и успокоения... жизнь короткая штука - не трать её попусту... 

И что там , наоткрывал наобум, благо фантики и демонстрируешь. Вопрос на... Зачем?
 
Fast235 #:

нормально так позиций висит))

это робот такой буйный? задвоенные позиции вижу...

да уж что есть то есть... стиль такой, пока идет плюсую позы, тут уж за робота приходится вкалывать...робот запаздывает...

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Сергей Криушин #:

да чтоб ты спрашивал и спрашивал...  надоел уже давно со своими детскими вопросами... с детского сада когда уже освободишься... расти надо мозгой шевелить... а не задавать наивные свои вопросы...

Просто любопытно, у тебя пенсия больше 10 тыс. Руб? Сколько надо времени, накопить 21000 долларов?
 
Сергей Криушин #:

да уж что есть то есть... стиль такой, пока идет плюсую позы, тут уж за робота приходится вкалывать...робот запаздывает...

так вижу робот проскальзывает и открывает следом вторую позицию..., там надо таймаут хотя-бы ставить на открываемом символе

 
Сергей Криушин #:

Ставил...вообще еще хуже получается... а мне надо на полкотлеты, если идет и знаю что будет идти и дальше... рулетка своего рода, но пока везет, если не наглеть т.е. не жадничать...


ДЦ может рухнуть с такого кол-ва позиций) вртяли они в восторге..., смотри что-бы не помогли тебе.

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Сергей Криушин #:

Во чудила...  что чужие считать... ты свои считай - не ошибешься... детский сад да и только... темнота, а еще что-то пытаешься доказать... счет то центовый - да есть такие счета для бедных пенсионеров...))))

Центовый? Ну уже неплохо. У Яши тоже смотрю такой же. А почему Pro?
 
Vladimir Baskakov #:
Центовый? Ну уже неплохо. У Яши тоже смотрю такой же. А почему Pro?

да блин мент что ли... или рядом трешься с дебильными вопросами уже задолбал...

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