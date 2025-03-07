FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 308

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Тогда так попробую, Кабель в шорт


 

КУКЛ всех вас разочарует!         


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GBP\USD-Daily        ----- скорее всего пара уже настроилась покорять верхние цели 

GBPUSDDaily

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GBP\USD-H2       на сегодня наверное так       1.38594

GBPUSDH2 1.38594

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Lesorub #:

КУКЛ всех вас разочарует!         


евро фунт и без кукла вверх пойдёт))и фунт вниз..эти пары на пару месяцев взял))

 
Lesorub #:

КУКЛ всех вас разочарует!         


не наигрался в детстве, с куколками?

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йену по всем парам скупать начинают.после американской сессии видно будет..валюты убежища сейчас опять в цене..и у китая там проблемы с этой конторой застройшиком!!
 
SanAlex #:

GBP\USD-Daily        ----- скорее всего пара уже настроилась покорять верхние цели 


ты уже через чур глобальные цели берешь, должно хоть чуток откатить?

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SanAlex #:

GBP\USD-Daily        ----- скорее всего пара уже настроилась покорять верхние цели 


так покупай несколько лотов,раз прогноз построил!!!чё не берёшь то???

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SanAlex #:

GBP\USD-Daily        ----- скорее всего пара уже настроилась покорять верхние цели 

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GBP\USD-H2       на сегодня наверное так       1.38594


Я если прогноз строю я беру..а ты что-то рассуждаешь и не берешь.. странно))вот я взял и уверен что буду в хорошем плюсе через месяцок..щас йену посмотрю по всем парам..йена должна начать рост
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dryun777 #:

так покупай несколько лотов,раз прогноз построил!!!чё не берёшь то???

я с утра прогноз провожу - и этой пары у меня не было в открытом графике. участники делятся своим наблюдением и тогда открываю график и предположительно тоже совет прогноза озвучиваю 

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