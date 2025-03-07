FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 308
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Тогда так попробую, Кабель в шорт
КУКЛ всех вас разочарует!
GBP\USD-Daily ----- скорее всего пара уже настроилась покорять верхние цели
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GBP\USD-H2 на сегодня наверное так 1.38594
КУКЛ всех вас разочарует!
евро фунт и без кукла вверх пойдёт))и фунт вниз..эти пары на пару месяцев взял))
КУКЛ всех вас разочарует!
не наигрался в детстве, с куколками?
GBP\USD-Daily ----- скорее всего пара уже настроилась покорять верхние цели
ты уже через чур глобальные цели берешь, должно хоть чуток откатить?
GBP\USD-Daily ----- скорее всего пара уже настроилась покорять верхние цели
так покупай несколько лотов,раз прогноз построил!!!чё не берёшь то???
GBP\USD-Daily ----- скорее всего пара уже настроилась покорять верхние цели
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
GBP\USD-H2 на сегодня наверное так 1.38594
так покупай несколько лотов,раз прогноз построил!!!чё не берёшь то???
я с утра прогноз провожу - и этой пары у меня не было в открытом графике. участники делятся своим наблюдением и тогда открываю график и предположительно тоже совет прогноза озвучиваю