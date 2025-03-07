FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 436
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Я бы не сказал
а казать, не надо! я уже знаю, как вы торгуете. В профиле всё видно, чем вы тут занимаетесь.
а казать, не надо! я уже знаю, как вы торгуете. В профиле всё видно, чем вы тут занимаетесь.
EURUSD M30
Может пару слов напишешь. Индикаторы все могут показать.
Может пару слов напишешь. Индикаторы все могут показать.
Индикаторы показывают то что было
В слове все нет буквы ё
От этого меняется смысл предложения. Будь внимателен.
Может пару слов напишешь. Индикаторы все могут показать.
Что писать? На мой взгляд, по картинке все понятно. Если индикатор красный, цена, скорее всего, снизится, если индикатор синий, то скорее всего пойдет вверх.
На разворот тренда указывает один и тот же сигнал во всех трех индикаторах.
В слове все нет буквы ё
От этого меняется смысл предложения. Будь внимателен.