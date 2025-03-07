FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 436

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SanAlex #:

Хотел создать ветку - но увы, не удалось

Я бы не сказал
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Vladimir Baskakov #:
Я бы не сказал

а казать, не надо! я уже знаю, как вы торгуете. В профиле всё видно, чем вы тут занимаетесь.

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SanAlex #:

а казать, не надо! я уже знаю, как вы торгуете. В профиле всё видно, чем вы тут занимаетесь.

Хорошо, если бы у аборигенов этой ветки тоже что-то было видно, кроме рисунков с квадратиками и стрелочками
 
Евро еще всем мозги попарит...
 
EURUSD M30

EURUSDM30
 
Lilita Bogachkova #:
EURUSD M30

Может пару слов напишешь. Индикаторы все могут показать.

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Aleksandr Yakovlev #:

Может пару слов напишешь. Индикаторы все могут показать.

Индикаторы показывают то что было
 
Vladimir Baskakov #:
Индикаторы показывают то что было

В слове все нет буквы ё

От этого меняется смысл предложения. Будь внимателен.

 
Aleksandr Yakovlev #:

Может пару слов напишешь. Индикаторы все могут показать.

Что писать? На мой взгляд, по картинке все понятно. Если индикатор красный, цена, скорее всего, снизится, если индикатор синий, то скорее всего пойдет вверх.
На разворот тренда указывает один и тот же сигнал во всех трех индикаторах.

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Aleksandr Yakovlev #:

В слове все нет буквы ё

От этого меняется смысл предложения. Будь внимателен.

Что означает Индикаторы всЕ могут показать?) У тебя на графике Все индикаторы?
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