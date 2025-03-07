FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 306
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USD\CHF-Daily ------- сюда она себе дорогу выстраивает 0.90723
Я взял в Лонг,пока нормально,у меня от трендовой отскочило
даже на твоём графике уже видно - что она хочет вниз
даже на твоём графике уже видно - что она хочет вниз
даже на твоём графике уже видно - что она хочет вниз
Евро падает, значит шифа вверх
EUR\USD-M5 1.16420 ------- ну если на 5 минутном - то конечно падает . а основное движение верх и до конца года
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EUR\USD-H1 ------ я например от жёлтой линии в buy ловлю цену
EUR\USD-H4 ------ в этом квадрате буду брать только в buy
EUR\USD-M5 1.16420 ------- ну если на 5 минутном - то конечно падает . а основное движение верх и до конца года
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
EUR\USD-H1 ------ я например от жёлтой линии в buy ловлю цену
EUR\USD-H4 ------ в этом квадрате буду брать только в buy
зараза 1 позицию не открыла - сейчас надо просмотреть почему
\\\\\\\\\\\\\\\\
блин алготрейдинг не включил
зараза 1 позицию не открыла - сейчас надо просмотреть почему
\\\\\\\\\\\\\\\\
блин алготрейдинг не включил
Евро вниз идёт,проснись..волнны смотри..коррекция. Я же тебе писал,,завязывай с грибами🤣
это не страшно что вниз отскакивает - это даже хорошо, можно как-раз при-купиться.
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тем-более, что это только начало скупок
Евро падает, значит шифа вверх
ты куда открывался? и на чем?