FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 306

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SanAlex #:

USD\CHF-Daily         ------- сюда она себе дорогу выстраивает   0.90723


Есть вероятность захода ниже,,я пережду)
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dryun777 #:
Я взял в Лонг,пока нормально,у меня от трендовой отскочило

даже на твоём графике уже видно - что она хочет вниз 

Screenshot_20211021-105627_MetaTrader_5

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SanAlex #:

даже на твоём графике уже видно - что она хочет вниз 


Пусть идёт..волновой анализ показывает Лонг)))
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SanAlex #:

даже на твоём графике уже видно - что она хочет вниз 


Евро падает, значит шифа вверх
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Фунт франк идёт куда и надо
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Vladimir Baskakov #:
Евро падает, значит шифа вверх

EUR\USD-M5    1.16420    ------- ну если на 5 минутном - то конечно падает . а основное движение верх и до конца года 

EURUSDM5 1.16420

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EUR\USD-H1 ------ я например от жёлтой линии в buy ловлю цену

EURUSDH1 ддд 

EUR\USD-H4          ------  в этом квадрате буду брать только   в buy

EURUSDH4 000

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SanAlex #:

EUR\USD-M5    1.16420    ------- ну если на 5 минутном - то конечно падает . а основное движение верх и до конца года 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

EUR\USD-H1 ------ я например от жёлтой линии в buy ловлю цену

 

EUR\USD-H4          ------  в этом квадрате буду брать только   в buy


зараза 1 позицию не открыла - сейчас надо просмотреть почему 

Снимок экрана 2021-10-21 100548

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блин алготрейдинг не включил 

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SanAlex #:

зараза 1 позицию не открыла - сейчас надо просмотреть почему 

\\\\\\\\\\\\\\\\

блин алготрейдинг не включил 

Евро вниз идёт,проснись..волнны смотри..коррекция. Я же тебе писал,,завязывай с грибами🤣
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dryun777 #:
Евро вниз идёт,проснись..волнны смотри..коррекция. Я же тебе писал,,завязывай с грибами🤣

это не страшно что вниз отскакивает - это даже хорошо, можно как-раз при-купиться. 

\\\\\\\

тем-более, что это только начало скупок

EURUSDH4 001 

 
Vladimir Baskakov #:
Евро падает, значит шифа вверх

ты куда открывался? и на чем?

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