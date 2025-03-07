FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 85

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VVT:

Сегодня навряд ли, пятница, сушите вёсла)

ну не чего - наследующей неделе, будет день будет пища. - а сейчас как Вы сказали, сушу вёсла.  

 

Ева продажа. Так уж получается пятница вечер.


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EURUSD

Прошла неделя. Цена четко отработала синий канал и осталась в старых. Можно посмотреть пост  и сравнить. К старым каналам присоединился горизонтальный флетовый(салатовый цвет). Среднесрочная торговля в полном ауте. 

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Uladzimir Izerski:

EURUSD

Прошла неделя. Цена четко отработала синий канал и осталась в старых. Можно посмотреть пост  и сравнить. К старым каналам присоединился горизонтальный флетовый(салатовый цвет). Среднесрочная торговля в полном ауте. 


Большие экономики в глубоком ауте, можно сказать обнулились или упали ниже плинтуса... а мелким так и падать некуда, и так в глубокой з... на мели и были...теперь только опять подсобное хозяйство спасать будет, как и всегда в военное время, как потопаешь за скотиной или прочей живностью, да за огородиком - так и полопаешь в году, да свое оно и дешевле и натуральнее без всяких там гормонов и прочих химических добавок ГМО и пестицидов...

ржу не могу вот как звучит в переводе с английского, то-то они нас вообще не понимают...)))

Крупные экономики в глубоком закрытом состоянии, можно сказать, обнулились или упали ниже плинтуса ... но малым экономикам некуда упасть, и поэтому в глубине ... они были на мелководье ... теперь только дочерняя Сельское хозяйство снова спасет, как всегда в военное время, когда вы топчете скот или другую живность, но за огородом - вы копаете через год, а его собственное дешевле и естественнее без каких-либо гормонов и других химических добавок ГМО и пестицидов ...

 
Сергей Криушин:

Большие экономики в глубоком ауте, можно сказать обнулились или упали ниже плинтуса... а мелким так и падать некуда, и так в глубокой з... на мели и были...теперь только опять подсобное хозяйство спасать будет, как и всегда в военное время, как потопаешь за скотиной или прочей живностью, да за огородиком - так и полопаешь в году, да свое оно и дешевле и натуральнее без всяких там гормонов и прочих химических добавок ГМО и пестицидов...

Обстановка в мире мне не очень нравиться. Техас показал как хрупок прогресс. 

 

с праздником !!!

 
Renat Akhtyamov:

с праздником !!!


Дак еще не наступил, но все равно тоже поздравляю всех с наступающим Днем защитника отечества, всех благ, побед и профитов...

 
Uladzimir Izerski:

Обстановка в мире мне не очень нравиться. Техас показал как хрупок прогресс. 

Да, у них там никакого прогресса, людей вообще в каменный век опустили, а цена как там на всё взлетела, на газ так вообще сказали вроде как в 400 раз, это же вообще охренеть можно, и вот где эта благородная америка и хваленая их справедливость и демократия... жалко их как, хоть бы наша МЧС какую гуманитарную помощь оказала бы что ли... да, лучше уж молчать пока не забанили...

 да, и вот опять перевод гугла, поэтому так получается и нет никакого понимания между нами...

Да у них там прогресса нет, людей вообще в каменный век спустили, а там цены на все взлетели, так сказали по газу, вроде в 400 раз это вообще хреново возможно, а вот где эта благородная Америка И их хваленая справедливость и демократия ... Мне их жаль, как, даже если бы наше МЧС оказало какую-то гуманитарную помощь ... да, лучше промолчать, пока их не запретят ...

 
SanAlex:

на данный момент пара EUR\USD хочет верх к 1.21765


Никуда она не хочет пока. Трендовую вверх всё ниже опускают. Канальчик трендовый вниз. Да и флетовый наготове. Не понятная картина, скажу так, совсем, для дневной торговли.

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