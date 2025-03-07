FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 85
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Сегодня навряд ли, пятница, сушите вёсла)
ну не чего - наследующей неделе, будет день будет пища. - а сейчас как Вы сказали, сушу вёсла.
Ева продажа. Так уж получается пятница вечер.
EURUSD
Прошла неделя. Цена четко отработала синий канал и осталась в старых. Можно посмотреть пост #663 и сравнить. К старым каналам присоединился горизонтальный флетовый(салатовый цвет). Среднесрочная торговля в полном ауте.
EURUSD
Прошла неделя. Цена четко отработала синий канал и осталась в старых. Можно посмотреть пост #663 и сравнить. К старым каналам присоединился горизонтальный флетовый(салатовый цвет). Среднесрочная торговля в полном ауте.
Большие экономики в глубоком ауте, можно сказать обнулились или упали ниже плинтуса... а мелким так и падать некуда, и так в глубокой з... на мели и были...теперь только опять подсобное хозяйство спасать будет, как и всегда в военное время, как потопаешь за скотиной или прочей живностью, да за огородиком - так и полопаешь в году, да свое оно и дешевле и натуральнее без всяких там гормонов и прочих химических добавок ГМО и пестицидов...
ржу не могу вот как звучит в переводе с английского, то-то они нас вообще не понимают...)))
Крупные экономики в глубоком закрытом состоянии, можно сказать, обнулились или упали ниже плинтуса ... но малым экономикам некуда упасть, и поэтому в глубине ... они были на мелководье ... теперь только дочерняя Сельское хозяйство снова спасет, как всегда в военное время, когда вы топчете скот или другую живность, но за огородом - вы копаете через год, а его собственное дешевле и естественнее без каких-либо гормонов и других химических добавок ГМО и пестицидов ...
Большие экономики в глубоком ауте, можно сказать обнулились или упали ниже плинтуса... а мелким так и падать некуда, и так в глубокой з... на мели и были...теперь только опять подсобное хозяйство спасать будет, как и всегда в военное время, как потопаешь за скотиной или прочей живностью, да за огородиком - так и полопаешь в году, да свое оно и дешевле и натуральнее без всяких там гормонов и прочих химических добавок ГМО и пестицидов...
Обстановка в мире мне не очень нравиться. Техас показал как хрупок прогресс.
с праздником !!!
с праздником !!!
Дак еще не наступил, но все равно тоже поздравляю всех с наступающим Днем защитника отечества, всех благ, побед и профитов...
Обстановка в мире мне не очень нравиться. Техас показал как хрупок прогресс.
Да, у них там никакого прогресса, людей вообще в каменный век опустили, а цена как там на всё взлетела, на газ так вообще сказали вроде как в 400 раз, это же вообще охренеть можно, и вот где эта благородная америка и хваленая их справедливость и демократия... жалко их как, хоть бы наша МЧС какую гуманитарную помощь оказала бы что ли... да, лучше уж молчать пока не забанили...
да, и вот опять перевод гугла, поэтому так получается и нет никакого понимания между нами...
Да у них там прогресса нет, людей вообще в каменный век спустили, а там цены на все взлетели, так сказали по газу, вроде в 400 раз это вообще хреново возможно, а вот где эта благородная Америка И их хваленая справедливость и демократия ... Мне их жаль, как, даже если бы наше МЧС оказало какую-то гуманитарную помощь ... да, лучше промолчать, пока их не запретят ...
на данный момент пара EUR\USD хочет верх к 1.21765
Никуда она не хочет пока. Трендовую вверх всё ниже опускают. Канальчик трендовый вниз. Да и флетовый наготове. Не понятная картина, скажу так, совсем, для дневной торговли.