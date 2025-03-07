FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 348
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Да наверно долбанут по нему, чтобы всех самоуверенных быков завалить, сам тоже на север стою, потому как думаю сегодня крупняка нет, чтобы круто валить... хотя кто его знает, если автоматы роботы работают, им то похеру куда прибыль собирать...
крутится она у этих меток - но всё же остаётся ещё шанс - что может пойти верх, но слабенький шанс
Да, и читать и слюни пускать)
Действительно, я не только слюни пускал, но и прослезился от смеха. Два товарища, без мониторинга показывают какие то детские рисунки и думают, что они трейдеры. Тут не только слюни будешь пускать... Вообщем насмешили
Ой, я забыл что настоящие трейдеры должны показывать мониторинг.
Кстати дебилом обзывают меня и меня же банят. Перед законом все равны, но кто-то ровнее
Bitcoin-H1 ----- если отсюда 60121.99 не начнёт разворот - пойдёт хорошо вниз
Так ты определись куда метит,,к чему тут гадать,,туда сюда..странный человек..не можешь прогноз сделать так молчи уже и поумней людей поспрашивай
разворот произошёл у той метки - ну так скажите прогноз или посоветуйте где есть такие умные люди?
#BitcoinH1
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и вообще это моё виденье ситуации - кто вам мешает своё виденье показать ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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тут что предсказывают или вас заставляют выполнять по картинкам действия ? - вы можете просто пройти мимо
#Bitcoin H1 ------ синяя и красная линии это сигнал верх или вниз. на данный момент держится сигнал вниз
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направление меняется когда розовая ниже коричневой это вниз - розовая выше коричневой сигнал вверх
Пока кто-то гадает,а кто-то прибыль берёт
ещё один пришёл хвастаться прибылью. ты уж если из тех умных по прогнозам, давай выбирай на своё усмотрения пару и спрогнозируй что не будь.