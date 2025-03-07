FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 225
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Как торговля? Профит у всех растет?. Вроде я оставлял тут свои прогнозы.
Должно быть все хорошо.
результат торговли по сигналам индикаторов,минус))
бакс йена ещё в минус88))
У меня скальпы
У меня скальпы
Норм.
результат торговли по сигналам индикаторов,минус))
бакс йена ещё в минус88))
А тебе по ауди и по фунт франку говорил куда цена пойдет. Не послушал. В очередной раз. Был бы в +.
Хотя дело хозяйское. Все в переди у тебя еще)))
Нефть дорожает только на прогнозе аналитиков,,всегда так,один ляпнет и толпа поддержит)))щас всё успокоится и в обраточку встанем!)
Нефть поперла вслед за газом... греться зимой будут бензином и солярой пока дешевле... вообще непонятно, что Европа будет зимой делать, Америке прошлой зимой тоже хорошо досталось от русского крутого генерала Николая Морозовича... вот где наши шапки ушанки да полушубки пригодились бы... вот чем газ покупать пусть бы лучше полушубки закупили на всю Европу с Америкой( вот идея своего рода на дешевый обогрев Европы с Америкой... цены взлетят, конечно, выше облаков тоже... спекулянтам надоело стоять... хотят много денег, хотят красивого рождественского ралли...вот и полетели клочки по закоулочкам...)))
Всем участникам ветки, большой привет.
Привет, мед вед, где такой коммунистический флаг победы откопал... смотри забанят за политику... теперь этот флаг чуть ли не фашистским считают...((
Привет, мед вед, где такой коммунистический флаг победы откопал... смотри забанят за политику... теперь этот флаг чуть ли не фашистским считают...((
Это не считается запрещенной символикой (пока).
А на счет политики, ты бы сам шибко не расписывал тут про европу и обогрев...))) Могут в баню отправить.
Я серьезно.
А тебе по ауди и по фунт франку говорил куда цена пойдет. Не послушал. В очередной раз. Был бы в +.
Хотя дело хозяйское. Все в переди у тебя еще)))
я по ним спекульнул))индикаторы щас буду настраивать..по ауди селл хороший был))а фунт франк щас показывает на понижение!!завтра посмотрим))
Это не считается запрещенной символикой (пока).
А на счет политики, ты бы сам шибко не расписывал тут про европу и обогрев...))) Могут в баню отправить.
Я серьезно.
Ну я спецом подразнить здешних модеров... в наше время всё так переплелось, что порой от одного слово политикана (типа Трампа) рынки то взлетают то падают...так что законно стараюсь прогноз вплетать, всё же так и есть... по краю пройти, намекнуть на последствия... ну и не упасть в бано-прачечное пространство...)))