FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 136
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GBPJPY: без просадки всем депозитом можно войти вот тут на М5 как откроется бар в этой точке.
возможет конечно вот такой вариант, треугольника еще. если так, то хз куда после него)))) утомили они эти треугольники)) вверх тогда скорее всего...
GBPJPY: ну раз такое дело, нарисовался в точке минимум небольшой.... тогда идем дальше вверх, дозаправились и идем дальше
GBPJPY: ну раз такое дело, нарисовался в точке минимум небольшой.... тогда идем дальше вверх, дозаправились и идем дальше
CADJPY: по ней также как по GBPJPY. забыл про нее.
GBPUSD очень неплохой сигнал на продажу. без особой просадки. Еще можно вставать
EURJPY щас скоро закроется треугольник и куда-то рванет: страшно представить куда..... Если я пролаю GBPUSD и GBPJPY.
USDJPY: тут по моему мнению экстремум и от сюда ровно вверх высоко.
EURJPY щас скоро закроется треугольник и куда-то рванет: страшно представить куда..... Если я пролаю GBPUSD и GBPJPY.
Продайте кто нибудь за меня EURJPY, а то я по полной заряжен) думаю шлепнится хорошо.
GBPJPY и GBPUSD если текущий бар закроется ниже нашего максимума по CLOSE тогда все ок, сигнал сохраняется. а если нет, тогда я все равно стою на продаже)
Ну что, часовые дрыны отработали, выше ничего пока нет...
КУКЛ в просаде, а кто-то тащит Евру вверх. Но..., это камикадзе!
КУКЛ кинет их на 220 пунктов.