FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 136

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GBPJPY: без просадки всем депозитом можно войти вот тут на М5 как откроется бар в этой точке.

возможет конечно вот такой вариант, треугольника еще. если так, то хз куда после него)))) утомили они эти треугольники)) вверх тогда скорее всего...


 

GBPJPY: ну раз такое дело, нарисовался в точке минимум небольшой.... тогда идем дальше вверх, дозаправились и идем дальше


 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPJPY: ну раз такое дело, нарисовался в точке минимум небольшой.... тогда идем дальше вверх, дозаправились и идем дальше


Ну все в 18:30 бар закрылся можно продавать 
 

CADJPY: по ней также как по GBPJPY. забыл про нее.


 

GBPUSD  очень неплохой сигнал на продажу. без особой просадки. Еще можно вставать


 

EURJPY  щас скоро закроется треугольник и куда-то рванет: страшно представить куда..... Если я пролаю GBPUSD и GBPJPY.  


 

USDJPY: тут по моему мнению экстремум и от сюда ровно вверх высоко.


 
ALEKSANDR GADZERA:

EURJPY  щас скоро закроется треугольник и куда-то рванет: страшно представить куда..... Если я пролаю GBPUSD и GBPJPY.  


Продайте кто нибудь за меня EURJPY, а то я по полной заряжен) думаю шлепнится хорошо.


 

GBPJPY и GBPUSD  если текущий бар закроется ниже нашего максимума по CLOSE тогда все ок, сигнал сохраняется. а если нет, тогда я все равно стою на продаже)


 

Ну что, часовые дрыны отработали, выше ничего пока нет...

КУКЛ в просаде, а кто-то тащит Евру вверх. Но..., это камикадзе!

КУКЛ кинет их на 220 пунктов.       


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