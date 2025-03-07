FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 354

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USD\CHF-M30                0.90603

USDCHFM30 0.90603

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Короче пора валить с рынка,мне хватит))ставка это не шутки,,всем удачной торговли,а я просто погляжу!))
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Фунт франк кстати...приглядитесь,после заседания ФРС..он хорошо даёт Профит)то есть блин завтра после заседания англии
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dryun777 #:
Фунт франк кстати...приглядитесь,после заседания ФРС..он хорошо даёт Профит)то есть блин завтра после заседания англии
Отдохни уже, ты ж вне рынка
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Vladimir Baskakov #:
Отдохни уже, ты ж вне рынка
Как скажешь Владимир))
 

В принципе не плохо сигнал отрабатывается. Можно и половинить уже сделку.


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А биточек в шорте пока оставим))
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Aleksandr Yakovlev #:

В принципе не плохо сигнал отрабатывается. Можно и половинить уже сделку.


Нормально!!!я уж не буду каркать как ты))я даже твою стратегию от зон накопления тоже стал рассматривать))
 
dryun777 #:
Нормально!!!я уж не буду каркать как ты))я даже твою стратегию от зон накопления тоже стал рассматривать))

Надо еще знать где смотреть эти зоны. И не в каждой зоне можно входить.

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SanAlex #:

USD\CHF-M30                0.90603

USD\CHF-M30                0.90603

USDCHFM30 13

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