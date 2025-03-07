FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 354
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
USD\CHF-M30 0.90603
Фунт франк кстати...приглядитесь,после заседания ФРС..он хорошо даёт Профит)то есть блин завтра после заседания англии
Отдохни уже, ты ж вне рынка
В принципе не плохо сигнал отрабатывается. Можно и половинить уже сделку.
В принципе не плохо сигнал отрабатывается. Можно и половинить уже сделку.
Нормально!!!я уж не буду каркать как ты))я даже твою стратегию от зон накопления тоже стал рассматривать))
Надо еще знать где смотреть эти зоны. И не в каждой зоне можно входить.
USD\CHF-M30 0.90603
USD\CHF-M30 0.90603