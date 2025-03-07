FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 417
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Ты видимо тоже ГРААЛЬ
Была такая тема в интернете! Сейчас не могу ее найти! Сначала не поверил, потом когда ее удалили, понял что это был Грааль! Вот ее суть
Вот здесь его обсуждают и проверяют https://www.mql5.com/ru/forum/125734/page46
Вот здесь его обсуждают и проверяют https://www.mql5.com/ru/forum/125734/page46
Ничего там не проверяют, появился Рена и всё рухнуло, что не удивительно.
Кратко суть Ренат излагает...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Кольцо
Renat Akhtyamov, 2021.10.31 18:22
треугольник естественно
наложение трех пар таким образом, чтобы сумма всех трех пар в любой момент времени была равна нулю
на таком наложение отчетливо видно, куда пойдет каждая пара
но на кросс не смотрим
например, если тругольник - евро/доллар/фунт
то кросс будет падать, если евро ожидаем вниз, а фунт вверх
и наоборот
тут не кратко, а подробно ;)
Ничего там не проверяют, появился Рена и всё рухнуло, что не удивительно.
да надо как-то в никнуть... у меня не получилось...читал читал и всё без толку...))
да надо как-то в никнуть... у меня не получилось...читал читал и всё без толку...))
Ставлю стоп в ноль! Пусть судьба решает сделку!
Ничего там не проверяют, появился Рена и всё рухнуло, что не удивительно.
Поддержу продавцов ИГРАЮ в низ
Со ты плачешься во всех ветках с настроем против меня?
Я ничего не имею против!
Дерзай, всё нормально, формулЕ!