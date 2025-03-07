FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 417

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Aleksandr Yakovlev #:

Ты видимо тоже ГРААЛЬ

В смысле?
 
osmo1709 #:

Была такая тема в интернете! Сейчас не могу ее найти! Сначала не поверил, потом когда ее удалили, понял что это был Грааль! Вот ее суть

Вот здесь его обсуждают и проверяют https://www.mql5.com/ru/forum/125734/page46

Кольцо
Кольцо
  • 2021.10.27
  • www.mql5.com
Постараюсь начать эту ветку иначе, нежели здесь негласно принято...
 
Сергей Криушин #:

Вот здесь его обсуждают и проверяют https://www.mql5.com/ru/forum/125734/page46

Ничего там не проверяют, появился Рена и всё рухнуло, что не удивительно.

 

Кратко суть Ренат излагает...

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Кольцо

Renat Akhtyamov, 2021.10.31 18:22

треугольник естественно

наложение трех пар таким образом, чтобы сумма всех трех пар в любой момент времени была равна нулю

на таком наложение отчетливо видно, куда пойдет каждая пара

но на кросс не смотрим

например, если тругольник - евро/доллар/фунт

то кросс будет падать, если евро ожидаем вниз, а фунт вверх

и наоборот

тут не кратко, а подробно ;)


 
Vitaly Muzichenko #:

Ничего там не проверяют, появился Рена и всё рухнуло, что не удивительно.

да надо как-то в никнуть... у меня не получилось...читал читал и всё без толку...))

 
Сергей Криушин #:

да надо как-то в никнуть... у меня не получилось...читал читал и всё без толку...))

Не переживай, чтобы получилось на все 100, надо крепко подумать. А если не на 100, то будет как у Виталия
Эта штучка так прогнозит, что сделки заканчиваются страйком. Тьфу, тейком !)))
 

Ставлю стоп в ноль! Пусть судьба решает сделку!

 
Vitaly Muzichenko #:

Ничего там не проверяют, появился Рена и всё рухнуло, что не удивительно.

Чо ты плачешься во всех ветках с настроем против меня?
Я же не спорю. И твоя работает, но требует доработки
 

Поддержу продавцов ИГРАЮ в низ   

 
Renat Akhtyamov #:
Со ты плачешься во всех ветках с настроем против меня?

Я ничего не имею против!

Дерзай, всё нормально, формулЕ!

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