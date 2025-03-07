FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 59
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Фунт и ева готовы к падению. Ждем. Фуньена так же будет вниз ходить.
КУКЛ не лох, дрючит клиентов на стопы...
Но, дрыны не врут!
Работайте, братья...
КУКЛ не лох, дрючит клиентов на стопы...
Но, дрыны не врут!
Работайте, братья...
Работаем Брат.
КУКЛ не лох, дрючит клиентов на стопы...
Но, дрыны не врут!
Работайте, братья...
Скажи пожалуйста , что у тебя за дрыны ? :) и где приобрести ? ))
Работаем Брат.
Привет! Разблокируй сообщения от НЕ друзей, есть вопрос.
Привет! Разблокируй сообщения от НЕ друзей, есть вопрос.
Пиши. Отвечу не сразу. Отлучусь на некоторое время.
занялся с написания или правильней сказать, слепить Индикатор.
- надо тоже, свои пять копеек всунуть в прогноз. - можно в шорт(sell) евро\бакс
забей на индикаторы, просто утром вставай, читай новости, потом смотри цену и торгуй. Придётся потратить месячный отпуск чтобы это делать регулярно и постоянно.
индики это сильно-сильно потом, когда поймёшь что от них хочешь увидеть
как то прочитал я, что ева будет 1,3...............
поэтому корректива
не все новости одинаково полезны
;)
как то прочитал я, что ева будет 1,3...............
поэтому корректива
не все новости одинаково полезны
;)
Похоже, что будет чуть ниже 1.23 через недельку)
фунт что то и не собирается падать. у него правда и сигнала ещё не наблюдается вниз.
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хотя должен начать - где открыл позицию, там уровень от которого начинается разворот - правда и бывает пробой и двигает с реактивной скоростью
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не ужели решил без передышки рвануть к 1.42600