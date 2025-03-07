FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 59

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Aleksandr Yakovlev:
Фунт и ева готовы к падению. Ждем. Фуньена так же будет вниз ходить. 
Не переживай, жена простит
 

КУКЛ не лох, дрючит клиентов на стопы...

Но, дрыны не врут!  

Работайте, братья...

 
Lesorub:

КУКЛ не лох, дрючит клиентов на стопы...

Но, дрыны не врут!  

Работайте, братья...

Работаем Брат.

 
Lesorub:

КУКЛ не лох, дрючит клиентов на стопы...

Но, дрыны не врут!  

Работайте, братья...

Скажи пожалуйста , что у тебя за дрыны ? :) и где приобрести ?  )) 

 
Aleksandr Yakovlev:

Работаем Брат.

Привет! Разблокируй сообщения от НЕ друзей, есть вопрос.

 
VVT:

Привет! Разблокируй сообщения от НЕ друзей, есть вопрос.

Пиши. Отвечу не сразу. Отлучусь на некоторое время.

[Удален]  

занялся с написания или правильней сказать, слепить Индикатор.

- надо тоже, свои пять копеек всунуть в прогноз. - можно в шорт(sell)  евро\бакс

EURUSDDaily  

 
Maxim Kuznetsov:

забей на индикаторы, просто утром вставай, читай новости, потом смотри цену и торгуй. Придётся потратить месячный отпуск чтобы это делать регулярно и постоянно.

индики это сильно-сильно потом, когда поймёшь что от них хочешь увидеть 

как то прочитал я, что ева будет 1,3...............

поэтому корректива

не все новости одинаково полезны

;)

 
Renat Akhtyamov:

как то прочитал я, что ева будет 1,3...............

поэтому корректива

не все новости одинаково полезны

;)

Похоже, что будет чуть ниже 1.23 через недельку)

[Удален]  

фунт что то и не собирается падать. у него правда и сигнала ещё не наблюдается вниз.

GBPUSDDaily 

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хотя должен начать - где открыл позицию, там уровень от которого начинается разворот - правда и бывает пробой и двигает с реактивной скоростью

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не ужели решил без передышки рвануть к 1.42600 

GBPUSDMonthly 1.42600

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