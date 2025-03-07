FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 331

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dryun777 #:
Обстановка в мире..когда какой либо кризис идёт,в данный момент в Британии корона стремительно развивается,инфляция и т.д!вот короче когда всё плохо растёт франк и золото ещё))инвесторы вкладывают деньги в валюту швейцарии

Интересное предположение. Вечером посмотрю результат.

С уважением, Владимир.

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GBP\USD-M30              ----- всею минуту, вижу такое развития события     - 1.37106

GBPUSDM30 1.37106

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По Ауди скоро сел закончится и снова бай,, только коридор узкий стал
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MrBrooklin #:

Интересное предположение. Вечером посмотрю результат.

С уважением, Владимир.

Через неделю тоже посмотри результат
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dryun777 #:
Через неделю тоже посмотри результат

а можешь на сегодня одну пару (на твоё усмотрение )спрогнозировать . А то не чего не понятно, у тебя столько записей, что за тобой не угонишься.

 
SanAlex #:

а можешь на сегодня одну пару (на твоё усмотрение )спрогнозировать . А то не чего не понятно, у тебя столько записей, что за тобой не угонишься.

Пока другие думают, что Вам ответить, предположу, что валютная пара EURUSD продолжит своё движение вниз.

С уважением, Владимир.

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MrBrooklin #:

Пока другие думают, что Вам ответить, предположу, что валютная пара EURUSD продолжит своё движение вниз.

С уважением, Владимир.

EUR\USD-M5      в данный момент, пытается пробиться к 1.16435

EURUSDM5 1.16435

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MrBrooklin #:

Пока другие думают, что Вам ответить, предположу, что валютная пара EURUSD продолжит своё движение вниз.

С уважением, Владимир.

И как Вы это видите ? где ваша картина ситуации ?

 
SanAlex #:

И как Вы это видите ? где ваша картина ситуации ?

Смотрю на дневной график.

С уважением, Владимир.

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MrBrooklin #:

Смотрю на дневной график.

С уважением, Владимир.

что у вас нет возможности выложить картинки ?

EUR\USD-Daily    --- вот например вот так 

EURUSDDaily

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