FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 331
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Обстановка в мире..когда какой либо кризис идёт,в данный момент в Британии корона стремительно развивается,инфляция и т.д!вот короче когда всё плохо растёт франк и золото ещё))инвесторы вкладывают деньги в валюту швейцарии
Интересное предположение. Вечером посмотрю результат.
С уважением, Владимир.
GBP\USD-M30 ----- всею минуту, вижу такое развития события - 1.37106
Интересное предположение. Вечером посмотрю результат.
С уважением, Владимир.
Через неделю тоже посмотри результат
а можешь на сегодня одну пару (на твоё усмотрение )спрогнозировать . А то не чего не понятно, у тебя столько записей, что за тобой не угонишься.
а можешь на сегодня одну пару (на твоё усмотрение )спрогнозировать . А то не чего не понятно, у тебя столько записей, что за тобой не угонишься.
Пока другие думают, что Вам ответить, предположу, что валютная пара EURUSD продолжит своё движение вниз.
С уважением, Владимир.
Пока другие думают, что Вам ответить, предположу, что валютная пара EURUSD продолжит своё движение вниз.
С уважением, Владимир.
EUR\USD-M5 в данный момент, пытается пробиться к 1.16435
Пока другие думают, что Вам ответить, предположу, что валютная пара EURUSD продолжит своё движение вниз.
С уважением, Владимир.
И как Вы это видите ? где ваша картина ситуации ?
И как Вы это видите ? где ваша картина ситуации ?
Смотрю на дневной график.
С уважением, Владимир.
Смотрю на дневной график.
С уважением, Владимир.
что у вас нет возможности выложить картинки ?
EUR\USD-Daily --- вот например вот так