FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 258

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Aleksandr Yakovlev #:

Сейчас уйдет выше 1,15615 и потом цель 1,16700

Это я тебе как лечащий доктор КУКЛА говорю

EUR\USD-H2     ----- мне бы, хотя-бы сюда 1.16573

EURUSDH2 1.16573

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

здесь с КУКЛОМ зашёл - надеюсь не подведёт 

XAUUSDM5 мм 

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А мне что-то кукл не помогает 🤣
 

У кого какие взгляды на Фунт и Фуй?

Я прикупил, а теперь терзают сомнения

 
MakarFX #:
У кого какие взгляды на Фунт и Фуй?
Я в продажах 
 
Aleksandr Yakovlev #:
Я в продажах 
Я по Фунту жду 1.362, а по Фую 151.8
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SanAlex #:\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

здесь с КУКЛОМ зашёл - надеюсь не подведёт 

XAU\USD-M5      --------- выбило - придётся кукла подождать и вновь с ним в бой. к 1769.77

XAUUSDM5 yy 

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а мне ждать остаётся когда минуса уйдут(((вот блин залез)))
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SanAlex #:

XAU\USD-M5      --------- выбило - придётся кукла подождать и вновь с ним в бой. к 1769.77

 

золото на ночь можно брать на откат)))

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SanAlex #:

XAU\USD-M5      --------- выбило - придётся кукла подождать и вновь с ним в бой. к 1769.77

 

австралия новозеландец по пивотам что показывает?)))продать или переждать минуса блин))

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gbpsek буду ждать ло уровня...входите господа))
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