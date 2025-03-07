FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 258
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Сейчас уйдет выше 1,15615 и потом цель 1,16700
Это я тебе как лечащий доктор КУКЛА говорю
EUR\USD-H2 ----- мне бы, хотя-бы сюда 1.16573
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здесь с КУКЛОМ зашёл - надеюсь не подведёт
У кого какие взгляды на Фунт и Фуй?
Я прикупил, а теперь терзают сомнения
У кого какие взгляды на Фунт и Фуй?
Я в продажах
здесь с КУКЛОМ зашёл - надеюсь не подведёт
XAU\USD-M5 --------- выбило - придётся кукла подождать и вновь с ним в бой. к 1769.77
XAU\USD-M5 --------- выбило - придётся кукла подождать и вновь с ним в бой. к 1769.77
золото на ночь можно брать на откат)))
XAU\USD-M5 --------- выбило - придётся кукла подождать и вновь с ним в бой. к 1769.77
австралия новозеландец по пивотам что показывает?)))продать или переждать минуса блин))