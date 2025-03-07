FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 228

Новый комментарий
[Удален]  
SanAlex #:

USD\CAD-H2       ---------- проверю на реале - как прогноз отработает 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

16.54   -----------------  пока всё идёт по плану

17.20  -------------  по общей прибыли можно даже закрываться 


USD\CAD-H2          --------   приближаюсь к прогнозу 1.25852

USDCADH2 000

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Не правильно рисуешь)))


правильно!основной тренд на дневном строится!

 
dryun777 #:

правильно!основной тренд на дневном строится!

Прошу прощения. Рисуй.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Не правильно рисуешь)))


я я на фондовом в долгосроке сидел))по тренду))

Файлы:
Screenshot_2.jpg  187 kb
[Удален]  
dryun777 #:

правильно!основной тренд на дневном строится!

AUD\USD-H2                             ----------  вполне может отсюда 0.73191 откатить сюда  0.72406

AUDUSDH2 0.72406

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

AUD\USD-Daily  0.74832

на дневном двоякое понимания графика - опасный участок . вроде и верх но пока подтверждения всех индикаторов нет. - Рискованная пара на данном периоде

AUDUSDDaily 0.74832  

 
dryun777 #:

я я на фондовом в долгосроке сидел))по тренду))

Можно маленький вопросик?

Если на дневном графике у тебя максимум выше предыдущего и сформированный минимум

также выше предыдущего, то где цена будет? Может быть такое, что цена перебьет ближайший максимум.

Мне без разницы где ты там сидел и какие сроки сидел))), но элементарное я думаю ты должен знать.

Вот скрин. Может быть так?


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Можно маленький вопросик?

Если на дневном графике у тебя максимум выше предыдущего и сформированный минимум

также выше предыдущего, то где цена будет? Может быть такое, что цена перебьет ближайший максимум.

Мне без разницы где ты там сидел и какие сроки сидел))), но элементарное я думаю ты должен знать.

Вот скрин. Может быть так?


может быть так!но тренд основной вниз!!если пробьёт то тренд изменится..ну скоро мы это увидим)))

Файлы:
Screenshot_1.jpg  172 kb
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Можно маленький вопросик?

Если на дневном графике у тебя максимум выше предыдущего и сформированный минимум

также выше предыдущего, то где цена будет? Может быть такое, что цена перебьет ближайший максимум.

Мне без разницы где ты там сидел и какие сроки сидел))), но элементарное я думаю ты должен знать.

Вот скрин. Может быть так?


ты судишь по линиям поддержки и сопративления,а я по линиям тренда...хотя их совмещать нужно)

 
dryun777 #:

может быть так!но тренд основной вниз!!если пробьёт то тренд изменится..ну скоро мы это увидим)))

Послушай, была аналогичная ситуация, когда был выход из восходящего канала вниз 

и после закрепления , я тебе говорил что пора затариваться шортами. Ты не поверил.

Сейчас зеркальная ситуевина. Выход с нисходящего канала с последующим закреплением. Пора набирать лонги.

Дело конечно твое.........

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Послушай, была аналогичная ситуация, когда был выход из восходящего канала вниз 

и после закрепления , я тебе говорил что пора затариваться шортами. Ты не поверил.

Сейчас зеркальная ситуевина. Выход с нисходящего канала с последующим закреплением. Пора набирать лонги.

Дело конечно твое.........

ты про фунт франк??так в конечном итоге моя взяла)))а в ауди я щас не войду..пока не подтвердится тренд..

Файлы:
Screenshot_3_LI.jpg  2327 kb
1...221222223224225226227228229230231232233234235...476
Новый комментарий