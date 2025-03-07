FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 228
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USD\CAD-H2 ---------- проверю на реале - как прогноз отработает
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16.54 ----------------- пока всё идёт по плану
17.20 ------------- по общей прибыли можно даже закрываться
USD\CAD-H2 -------- приближаюсь к прогнозу 1.25852
Не правильно рисуешь)))
правильно!основной тренд на дневном строится!
правильно!основной тренд на дневном строится!
Прошу прощения. Рисуй.
Не правильно рисуешь)))
я я на фондовом в долгосроке сидел))по тренду))
правильно!основной тренд на дневном строится!
AUD\USD-H2 ---------- вполне может отсюда 0.73191 откатить сюда 0.72406
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AUD\USD-Daily 0.74832
на дневном двоякое понимания графика - опасный участок . вроде и верх но пока подтверждения всех индикаторов нет. - Рискованная пара на данном периоде
я я на фондовом в долгосроке сидел))по тренду))
Можно маленький вопросик?
Если на дневном графике у тебя максимум выше предыдущего и сформированный минимум
также выше предыдущего, то где цена будет? Может быть такое, что цена перебьет ближайший максимум.
Мне без разницы где ты там сидел и какие сроки сидел))), но элементарное я думаю ты должен знать.
Вот скрин. Может быть так?
Можно маленький вопросик?
Если на дневном графике у тебя максимум выше предыдущего и сформированный минимум
также выше предыдущего, то где цена будет? Может быть такое, что цена перебьет ближайший максимум.
Мне без разницы где ты там сидел и какие сроки сидел))), но элементарное я думаю ты должен знать.
Вот скрин. Может быть так?
может быть так!но тренд основной вниз!!если пробьёт то тренд изменится..ну скоро мы это увидим)))
Можно маленький вопросик?
Если на дневном графике у тебя максимум выше предыдущего и сформированный минимум
также выше предыдущего, то где цена будет? Может быть такое, что цена перебьет ближайший максимум.
Мне без разницы где ты там сидел и какие сроки сидел))), но элементарное я думаю ты должен знать.
Вот скрин. Может быть так?
ты судишь по линиям поддержки и сопративления,а я по линиям тренда...хотя их совмещать нужно)
может быть так!но тренд основной вниз!!если пробьёт то тренд изменится..ну скоро мы это увидим)))
Послушай, была аналогичная ситуация, когда был выход из восходящего канала вниз
и после закрепления , я тебе говорил что пора затариваться шортами. Ты не поверил.
Сейчас зеркальная ситуевина. Выход с нисходящего канала с последующим закреплением. Пора набирать лонги.
Дело конечно твое.........
Послушай, была аналогичная ситуация, когда был выход из восходящего канала вниз
и после закрепления , я тебе говорил что пора затариваться шортами. Ты не поверил.
Сейчас зеркальная ситуевина. Выход с нисходящего канала с последующим закреплением. Пора набирать лонги.
Дело конечно твое.........
ты про фунт франк??так в конечном итоге моя взяла)))а в ауди я щас не войду..пока не подтвердится тренд..