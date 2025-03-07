FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 391
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Не видел ещё ваших плюсов, только нелепые картинки
А ты хоть раз покажи,лепые картинки!!если наши нелепые,,научи как надо!?
#3887
эхх видать не прёт тебе сегодня))))желчь то течёт)
эхх видать не прёт тебе сегодня))))желчь то течёт)
У меня все в плюсе в отличие от тебя
так полистай выше..я несколько раз выкладывал прибыль..люди пишут,что хвастаюсь..к чему мне это вообще???
так полистай выше..я несколько раз выкладывал прибыль..люди пишут,что хвастаюсь..к чему мне это вообще???
Правильно пишут, тем более её нет. Болото есть, прибыли нет. Удачи Шрек
ну куда ты мажорик с 10ю баксами??как мы без тебя то???)))
ну куда ты мажорик с 10ю баксами??как мы без тебя то???)))
Я ж говорю, нечего обсуждать . Алекс и то адекватней был, рисовал хорошо, красочно.
вот нудный))ты всегда чужие деньги считаешь))последний раз!!!эти позиции открыты с заходом америки..ещё мучаюсь блин..кидай свои сделки
вот нудный))ты всегда чужие деньги считаешь))последний раз!!!эти позиции открыты с заходом америки..ещё мучаюсь блин..кидай свои сделки