FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 391

Новый комментарий
[Удален]  
Vladimir Baskakov #:
Не видел ещё ваших плюсов, только нелепые картинки
А ты хоть раз покажи,лепые картинки!!если наши нелепые,,научи как надо!?
[Удален]  
dryun777 #:
А ты хоть раз покажи,лепые картинки!!если наши нелепые,,научи как надо!?
#3887
Глаза протри
Никаких плюсов ты не показывал
[Удален]  
Vladimir Baskakov #:
#3887
Глаза протри
Никаких плюсов ты не показывал

эхх видать не прёт тебе сегодня))))желчь то течёт)

[Удален]  
dryun777 #:

эхх видать не прёт тебе сегодня))))желчь то течёт)

У меня все в плюсе в отличие от тебя
[Удален]  
Vladimir Baskakov #:
У меня все в плюсе в отличие от тебя

так полистай выше..я несколько раз выкладывал прибыль..люди пишут,что хвастаюсь..к чему мне это вообще???

[Удален]  
dryun777 #:

так полистай выше..я несколько раз выкладывал прибыль..люди пишут,что хвастаюсь..к чему мне это вообще???

Правильно пишут, тем более её нет. Болото есть, прибыли нет. Удачи Шрек
[Удален]  
Vladimir Baskakov #:
Правильно пишут, тем более её нет. Болото есть, прибыли нет. Удачи Шрек

ну куда ты мажорик с 10ю баксами??как мы без тебя то???)))

[Удален]  
dryun777 #:

ну куда ты мажорик с 10ю баксами??как мы без тебя то???)))

Я ж говорю, нечего обсуждать . Алекс и то адекватней был, рисовал хорошо, красочно.
Давай скрин баланса
[Удален]  
Vladimir Baskakov #:
Я ж говорю, нечего обсуждать . Алекс и то адекватней был, рисовал хорошо, красочно.
Давай скрин баланса

вот нудный))ты всегда чужие деньги считаешь))последний раз!!!эти позиции открыты с заходом америки..ещё мучаюсь блин..кидай свои сделки

[Удален]  
dryun777 #:

вот нудный))ты всегда чужие деньги считаешь))последний раз!!!эти позиции открыты с заходом америки..ещё мучаюсь блин..кидай свои сделки

Это что за шифрограмма;) я валяюсь
Вот так должно выглядеть
1...384385386387388389390391392393394395396397398...476
Новый комментарий