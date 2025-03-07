FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 45

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Maxim Kuznetsov:

от 1.363 около 14..

Чаво?)))

Я про еврофунт так то написал.

 
Aleksandr Yakovlev:

Чаво?)))

Я про еврофунт так то написал.

сорри, я про мажор фунта..с просонок :-)

на EURGBP лимитка вниз от 0.887, тоже где-то в середине дня ожидается

 
Maxim Kuznetsov:

сорри, я про мажор фунта..с просонок :-)

на EURGBP лимитка вниз от 0.887, тоже где-то в середине дня ожидается

Если провести линию 0,88575 то можно увидеть как цена вчера, позавчера да и несколько дней назад тестировала эту цену.

Можно предположить, если цена уйдет выше п. на 15 выше и оттестирует ее с верху вниз  то движение вверх продолжиться.

Я склонен так думать сейчас.

 
Aleksandr Yakovlev:

Если провести линию 0,88575 то можно увидеть как цена вчера, позавчера да и несколько дней назад тестировала эту цену.

Можно предположить, если цена уйдет выше п. на 15 выше и оттестирует ее с верху вниз  то движение вверх продолжиться.

Я склонен так думать сейчас.

Аптека точка ру

за деньгами зашли

правда чё-то немного рано...ожидал чуть позже

 
Maxim Kuznetsov:

Аптека точка ру

за деньгами зашли

правда чё-то немного рано...ожидал чуть позже

Я конечно не в праве советовать, но зафиксил бы прибыль.

 
Aleksandr Yakovlev:

Я конечно не в праве советовать, но зафиксил бы прибыль.

поддерживаю ! 

поддержка есть ))) идем вверх )) 
 
Maxim Kuznetsov:

Аптека точка ру

за деньгами зашли

правда чё-то немного рано...ожидал чуть позже

Зафиксировал прибыль?

Цель у еврофунта в районе 0,90
 

Вот и по фунту кому-то что-то надо :-) 


ну Аптека не подведёт :-)

 
Maxim Kuznetsov:

Вот и по фунту кому-то что-то надо :-) 


ну Аптека не подведёт :-)

С еврофунтом то что?

 
Aleksandr Yakovlev:

С еврофунтом то что?

что и со всеми..:-) всем нужны деньги

сейчас ещё евро кому-то понадобятся и пойдёт самая жара

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