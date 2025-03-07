FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 45
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от 1.363 около 14..
Чаво?)))
Я про еврофунт так то написал.
Чаво?)))
Я про еврофунт так то написал.
сорри, я про мажор фунта..с просонок :-)
на EURGBP лимитка вниз от 0.887, тоже где-то в середине дня ожидается
сорри, я про мажор фунта..с просонок :-)
на EURGBP лимитка вниз от 0.887, тоже где-то в середине дня ожидается
Если провести линию 0,88575 то можно увидеть как цена вчера, позавчера да и несколько дней назад тестировала эту цену.
Можно предположить, если цена уйдет выше п. на 15 выше и оттестирует ее с верху вниз то движение вверх продолжиться.
Я склонен так думать сейчас.
Если провести линию 0,88575 то можно увидеть как цена вчера, позавчера да и несколько дней назад тестировала эту цену.
Можно предположить, если цена уйдет выше п. на 15 выше и оттестирует ее с верху вниз то движение вверх продолжиться.
Я склонен так думать сейчас.
Аптека точка ру
за деньгами зашли
правда чё-то немного рано...ожидал чуть позже
Аптека точка ру
за деньгами зашли
правда чё-то немного рано...ожидал чуть позже
Я конечно не в праве советовать, но зафиксил бы прибыль.
Я конечно не в праве советовать, но зафиксил бы прибыль.
поддерживаю !поддержка есть ))) идем вверх ))
Аптека точка ру
за деньгами зашли
правда чё-то немного рано...ожидал чуть позже
Зафиксировал прибыль?Цель у еврофунта в районе 0,90
Вот и по фунту кому-то что-то надо :-)
ну Аптека не подведёт :-)
Вот и по фунту кому-то что-то надо :-)
ну Аптека не подведёт :-)
С еврофунтом то что?
С еврофунтом то что?
что и со всеми..:-) всем нужны деньги
сейчас ещё евро кому-то понадобятся и пойдёт самая жара