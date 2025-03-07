FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 121

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Так и нет в истории результатной строки уже и перезагрузил...

нет строки в истрии

 
Сергей Криушин:

 они теперь что за всю историю будут отнимать,.. я им уже слил херову тучу денег и теперь вон что...им всё мало что ли...

Сделай в настройках вся история и увидишь все заводы, прибыль, убыток, комиссию и все остальное. 
 
Сергей Криушин:

 они теперь что за всю историю будут отнимать,.. я им уже слил херову тучу денег и теперь вон что...им всё мало что ли...

То, что ты заводил, в самом верху. 
 

Сделал сразу - последний завод денег не показывает, вообще супер бардак и как с ними работать...

И почему строки нижней нет, это же беспредел как такое возможно, это уже терминал виноват и кто его делает програмеры где, где Админы... 

где строка результата... что так и будут отнимать мои деньги не проигранные...как такое возможно это же супер возможность для любого ДЦ творить беспредел

Где строка результата

[Удален]  
Сергей Криушин:

Сделал сразу - последний завод денег не показывает, вообще супер бардак и как с ними работать...

И почему строки нижней нет, это же беспредел как такое возможно, это уже терминал виноват и кто его делает програмеры где, где Админы 

Вы имеете виду это не показывает ? (правой кнопки мышки нажмите и выберите "Позиции" )

Снимок234

 
Сергей Криушин:


Есть несколько режимов отображения истории:



Каждый режим показывает свою информацию.

 
Vladimir Karputov:

Есть несколько режимов отображения истории:



Каждый режим показывает свою информацию.

Да всё так и стоит... строка по любому должна быть это же основа всего...

 
Сергей Криушин:

Да всё так и стоит... строка по любому должна быть это же основа всего...

Ещё раз: режимов несколько. Внимательно читайте ЧТО нажимаете.

 
Сергей Криушин:

Да всё так и стоит... строка по любому должна быть это же основа всего...

Правой клавишей на мышку--всплывающее окно. Дальше как на скрине делай.

И бегунок подними на верх


 
SanAlex:

Вы имеете виду это не показывает ? (правой кнопки мышки нажмите и выберите "Позиции" )


ДА всё я уже сто раз перенажимал - строки нет и деньги забирают неизвестно за что. вот и верь этим брокерам хакерам...

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