FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 121
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Так и нет в истории результатной строки уже и перезагрузил...
они теперь что за всю историю будут отнимать,.. я им уже слил херову тучу денег и теперь вон что...им всё мало что ли...
они теперь что за всю историю будут отнимать,.. я им уже слил херову тучу денег и теперь вон что...им всё мало что ли...
Сделал сразу - последний завод денег не показывает, вообще супер бардак и как с ними работать...
И почему строки нижней нет, это же беспредел как такое возможно, это уже терминал виноват и кто его делает програмеры где, где Админы...
где строка результата... что так и будут отнимать мои деньги не проигранные...как такое возможно это же супер возможность для любого ДЦ творить беспредел
Сделал сразу - последний завод денег не показывает, вообще супер бардак и как с ними работать...
И почему строки нижней нет, это же беспредел как такое возможно, это уже терминал виноват и кто его делает програмеры где, где Админы
Вы имеете виду это не показывает ? (правой кнопки мышки нажмите и выберите "Позиции" )
Есть несколько режимов отображения истории:
Каждый режим показывает свою информацию.
Есть несколько режимов отображения истории:
Каждый режим показывает свою информацию.
Да всё так и стоит... строка по любому должна быть это же основа всего...
Да всё так и стоит... строка по любому должна быть это же основа всего...
Ещё раз: режимов несколько. Внимательно читайте ЧТО нажимаете.
Да всё так и стоит... строка по любому должна быть это же основа всего...
Правой клавишей на мышку--всплывающее окно. Дальше как на скрине делай.
И бегунок подними на верх
Вы имеете виду это не показывает ? (правой кнопки мышки нажмите и выберите "Позиции" )
ДА всё я уже сто раз перенажимал - строки нет и деньги забирают неизвестно за что. вот и верь этим брокерам хакерам...