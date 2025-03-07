FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 323
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а в чем такая зависимость? Наоборрот, все приободрились, начали активнее инвестировать
Без твоих индикаторов ясно что биток будет дешеветь!!это было ясно когда етф битка на биржу вышел
BTC\USD-H1 --------- что то не хочет вниз - надо наверное вырубить электричество, -тогда наверное исчезнет биткойн
BTC\USD-H1 --------- что то не хочет вниз - надо наверное вырубить электричество, -тогда наверное исчезнет биткойн
завтра увидишь
BTC\USD-H1 --------- что то не хочет вниз - надо наверное вырубить электричество, -тогда наверное исчезнет биткойн
видно же что вниз идёт..без коррекции не бывает
видно же что вниз идёт..без коррекции не бывает
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нормальная так, комиссия - интересно, кто использует эту пару на реальном счёте
BTC\USD-H1 --------- сегодня уже на верх целится к 63265.69
\\\\\\\\\\\\\\\\\
нормальная так, комиссия - интересно, кто использует эту пару на реальном счёте
BTC\USD-H1 --------- сегодня уже на верх целится к 63265.69
\\\\\\\\\\\\\\\\\
нормальная так, комиссия - интересно, кто использует эту пару на реальном счёте
Ааа у тебя и в рублях ещё 🤣и вообще,я это давно понял..на демо счёте торговать никогда не научишься!!!
а я не люблю учится и не хочу - мне больше нравится учить
Я использую..токо комиссия меньше .0.5 лота -270
270 баксов ?
270 баксов ?