FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 323

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Sergey Lazarenko #:

а в чем такая зависимость? Наоборрот, все приободрились, начали активнее инвестировать

Ты о чём,не понял?
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dryun777 #:
Без твоих индикаторов ясно что биток будет дешеветь!!это было ясно когда етф битка на биржу вышел

BTC\USD-H1    --------- что то не хочет вниз - надо наверное вырубить электричество, -тогда наверное исчезнет биткойн

BTCUSBTCUSDH1

Биткоины физически нигде не хранятся. Это цифровая сущность, ее нельзя положить под матрас или в банковскую ячейку. Средства доступны через адреса, для доступа к которым используется набор цифровых ключей. Так что вопрос о том, как безопасно хранить Биткоин, сводится к ...
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SanAlex #:

BTC\USD-H1    --------- что то не хочет вниз - надо наверное вырубить электричество, -тогда наверное исчезнет биткойн

завтра увидишь

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SanAlex #:

BTC\USD-H1    --------- что то не хочет вниз - надо наверное вырубить электричество, -тогда наверное исчезнет биткойн

видно же что вниз идёт..без коррекции не бывает

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dryun777 #:

видно же что вниз идёт..без коррекции не бывает

BTC\USD-H1    ---------  сегодня уже на верх целится к 63265.69

Снимок экрана 2021-10-24 074639

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нормальная так, комиссия - интересно, кто использует эту пару на реальном счёте  

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SanAlex #:
BTC\USD-H1    ---------  сегодня уже на верх целится к 63265.69

\\\\\\\\\\\\\\\\\

нормальная так, комиссия - интересно, кто использует эту пару на реальном счёте  

Я использую..токо комиссия меньше .0.5 лота -270
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SanAlex #:
BTC\USD-H1    ---------  сегодня уже на верх целится к 63265.69

\\\\\\\\\\\\\\\\\

нормальная так, комиссия - интересно, кто использует эту пару на реальном счёте  

Ааа у тебя и в рублях ещё 🤣и вообще,я это давно понял..на демо счёте торговать никогда не научишься!!!
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dryun777 #:
Ааа у тебя и в рублях ещё 🤣и вообще,я это давно понял..на демо счёте торговать никогда не научишься!!!

а я не люблю учится и не хочу - мне больше нравится учить

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dryun777 #:
Я использую..токо комиссия меньше .0.5 лота -270

270 баксов ?

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SanAlex #:

270 баксов ?

Да
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