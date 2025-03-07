FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 133

Новый комментарий
 
ALEKSANDR GADZERA:

Привет, в том то весь и прикол. ждемс...

по моим подсчетам больше вверх.... EURJPY уже ушла.... 

не бывает ложных пробоем, это мы так прикрываем свою не компетенцию... и я в том числе)

Считать отсутствие ложных пробоев это верх некомпетенции.Как ты знаешь или догадываешься, на рынке есть продавцы и покупатели и между ними всегда идет борьба.

В один момент одни держат вверх в другой другие. И в определенных местах происходит борьба. На меньших ТФ она короткая на более больших --длительная борьба.

В примеру на 15 мин. это происходит в большинстве своем в течении дня. Есть зона борьбы или еще можно сказать зона накопления. И в этих местах видны ложные пробои.

Я их (да и многие) называю импульсами. И видно когда можно входить в сделку. Когда одни игроки проигрывают другим. Есть импульс--его перебитие и последующее закрепление

цены под зоной. Вот недавний пример. Этого не видит только слепой.


 
ALEKSANDR GADZERA:

USDCAD:  до этого места будет рост

но думаю что будет так:

или так но все равно в 19:00 ближайший checkpoin


 

GBPJPY: ну все это был последний бар перед сильным движение...

куда идем? я вверх)))


 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPJPY: ну все это был последний бар перед сильным движение...

куда идем? я вверх)))


Я соответственно вниз.

 
Aleksandr Yakovlev:

Я соответственно вниз.

))))понятно, ну а я вверх за профитом)))

 
ALEKSANDR GADZERA:

))))понятно, ну а я вверх за профитом)))

Поглядим))) 
 
Aleksandr Yakovlev:
Поглядим))) 

типо того))) щас как словлю -2k еще)))

 
Ждемс)))
 
ALEKSANDR GADZERA:
Ждемс)))
Все предрешено))) 😎
 
Что и требовалось доказать))) 
1...126127128129130131132133134135136137138139140...476
Новый комментарий