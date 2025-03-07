FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 133
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Привет, в том то весь и прикол. ждемс...
по моим подсчетам больше вверх.... EURJPY уже ушла....не бывает ложных пробоем, это мы так прикрываем свою не компетенцию... и я в том числе)
Считать отсутствие ложных пробоев это верх некомпетенции.Как ты знаешь или догадываешься, на рынке есть продавцы и покупатели и между ними всегда идет борьба.
В один момент одни держат вверх в другой другие. И в определенных местах происходит борьба. На меньших ТФ она короткая на более больших --длительная борьба.
В примеру на 15 мин. это происходит в большинстве своем в течении дня. Есть зона борьбы или еще можно сказать зона накопления. И в этих местах видны ложные пробои.
Я их (да и многие) называю импульсами. И видно когда можно входить в сделку. Когда одни игроки проигрывают другим. Есть импульс--его перебитие и последующее закрепление
цены под зоной. Вот недавний пример. Этого не видит только слепой.
USDCAD: до этого места будет рост
но думаю что будет так:
или так но все равно в 19:00 ближайший checkpoin
GBPJPY: ну все это был последний бар перед сильным движение...
куда идем? я вверх)))
GBPJPY: ну все это был последний бар перед сильным движение...
куда идем? я вверх)))
Я соответственно вниз.
Я соответственно вниз.
))))понятно, ну а я вверх за профитом)))
))))понятно, ну а я вверх за профитом)))
Поглядим)))
типо того))) щас как словлю -2k еще)))
Ждемс)))