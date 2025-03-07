FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 261

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dryun777 #:

нее..если 120.300 не пройдёт продажи

Интересно наблюдать за тем, как ты сам с собой диалог ведешь.


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Aleksandr Yakovlev #:

Интересно наблюдать за тем, как ты сам с собой диалог ведешь.


)))бывает..ну делюсь уж)

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SanAlex золото продажи на сегодня 1747.1724
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откат блиннн..
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Screenshot_15.jpg  9 kb
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Aleksandr Yakovlev #:

Интересно наблюдать за тем, как ты сам с собой диалог ведешь.


на откат встал?)

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лесоруб как думаешь,,по твоей стратегии GBPSEK до 11.82 может отпустится?
 
dryun777 #:
лесоруб как думаешь,,по твоей стратегии GBPSEK до 11.82 может отпустится?

Запомнить лень???         

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Lesorub #:

Запомнить лень???         


извиняюсь...забыл))как думаешь дивер сработает?

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Screenshot_16.jpg  96 kb
 
Я все таки дождался и Фунт и Фуй)
 
dryun777 #:

извиняюсь...забыл))как думаешь дивер сработает?

Дрова сработают...


Потом так...



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