FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 261
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нее..если 120.300 не пройдёт продажи
Интересно наблюдать за тем, как ты сам с собой диалог ведешь.
Интересно наблюдать за тем, как ты сам с собой диалог ведешь.
)))бывает..ну делюсь уж)
Интересно наблюдать за тем, как ты сам с собой диалог ведешь.
на откат встал?)
лесоруб как думаешь,,по твоей стратегии GBPSEK до 11.82 может отпустится?
Запомнить лень???
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021
Lesorub, 2021.10.06 21:12
Вот:
Запомнить лень???
извиняюсь...забыл))как думаешь дивер сработает?
извиняюсь...забыл))как думаешь дивер сработает?
Дрова сработают...
Потом так...