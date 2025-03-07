FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 57

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Lesorub:
Вчера с Ромкой пьянствовали...       Фунта продали? Картинки выше... 

ну а как еще та ептить

;)

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file87:
Уровень поддержки на старших таймфреймах дневка и недельный , это сильный уровень + использую макди (дивергенция )и стохастик, хотя от сильных уровней можно смело открываться и без индикаторов и так будет хороший откат . 

ну хорошо - а как мне эту вершину найти на этом графике? - где мне нужно открыть - что бы она зараза шла туда 

EURUSDDaily

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когда я нахожу вершину и открываю позицию - то через небольшой промежуток, оказывается что это совсем не вершина а самоё дно этой вершины. 

 
SanAlex:

ну хорошо - а как мне эту вершину найти на этом графике? - где мне нужно открыть - что бы она зараза шла туда 

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когда я нахожу вершину и открываю позицию - то через небольшой промежуток, оказывается что это совсем не вершина а самоё дно этой вершины. 

Просто не надо пирамидить. Зачем входить в продажи, по центру движения в юг? 

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:
Просто не надо пирамидить. Зачем входить в продажи, по центру движения в юг? 

это эксперт открывал туда сюда - потом профит одна сторона набрала, а эта сторона осталась и тянет в минуса и в минуса

 
SanAlex:

это эксперт открывал туда сюда - потом профит одна сторона набрала, а эта сторона осталась и тянет в минуса и в минуса

у тебя-же эксперт полу-автомат, он сам по себе не торгует стратегию..что указал в графике то и  делает.

Зачем было указывать sell с дальней целью, на середине движения к оной ?

"Тренд не друг, он подруг и любит когда ты сверху" :-)

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

у тебя-же эксперт полу-автомат, он сам по себе не торгует стратегию..что указал в графике то и  делает.

Зачем было указывать sell с дальней целью, на середине движения к оной ?

"Тренд не друг, он подруг и любит когда ты сверху" :-)

вся моя стратегия - оказалась не очень. пытаюсь понять как определяются потерны и как по ним прогнозировать 

вот из двух индикаторов - что то пытаюсь нахимичить 

USDCHFM5 jjj

 
SanAlex:

вся моя стратегия - оказалась не очень. пытаюсь понять как определяются потерны и как по ним прогнозировать 

вот из двух индикаторов - что то пытаюсь нахимичить 


забей на индикаторы, просто утром вставай, читай новости, потом смотри цену и торгуй. Придётся потратить месячный отпуск чтобы это делать регулярно и постоянно.

индики это сильно-сильно потом, когда поймёшь что от них хочешь увидеть 

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

забей на индикаторы, просто утром вставай, читай новости, потом смотри цену и торгуй. Придётся потратить месячный отпуск чтобы это делать регулярно и постоянно.

индики это сильно-сильно потом, когда поймёшь что от них хочешь увидеть 

спасибо за совет. уже и вправду мозги на мигрень от этих индикаторов 

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

забей на индикаторы, просто утром вставай, читай новости, потом смотри цену и торгуй. Придётся потратить месячный отпуск чтобы это делать регулярно и постоянно.

индики это сильно-сильно потом, когда поймёшь что от них хочешь увидеть 

Плохая идея, вообще. Индикаторы не врут на самом деле
 
Vladimir Baskakov:
Плохая идея, вообще. Индикаторы не врут на самом деле

они вообще ни разу не врут и неспособны на ложь чисто технически..они честно показывают былое

а вот чтобы понять куда и как применить показанное, надо наторговываться. Изучать предмет, учиться торговле и анализу..поднять личную дисциплинку

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