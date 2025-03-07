FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 123

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Евра опнется на...  (около) 1700 - 1800 пунктов.

И нех мизюрить!

Какая тому причина, я не знаю. Просто, все уже предрешено и нарисовано на графике!
 
Lesorub:

Евра опнется на...  (около) 1700 - 1800 пунктов.

И нех мизюрить!

Какая тому причина, я не знаю. Просто, все уже предрешено и нарисовано на графике!

Спорить не стану, но думаю, что азиатская сессия в понедельник приподнимет сегодняшнюю котировку евро в 121 пункт. Азиатские рынки склонны к панике, а тут целая американская сессия приподнимала евро, одновременно роняя доллар (индексы подросли заметно). 

Ну и хотел бы обратить внимание на золото. Ожидаю движения на уровень 1900 с возможной предварительной просадкой на 15 пунктов от текущего уровня цены. Примерно, до уровня 1760. 

 
Алексей Тарабанов:

Спорить не стану, но думаю, что азиатская сессия в понедельник приподнимет сегодняшнюю котировку евро в 121 пункт. Азиатские рынки склонны к панике, а тут целая американская сессия приподнимала евро, одновременно роняя доллар (индексы подросли заметно). 

Ну и хотел бы обратить внимание на золото. Ожидаю движения на уровень 1900 с возможной предварительной просадкой на 15 пунктов от текущего уровня цены. Примерно, до уровня 1760. 

Неважно... Уже идут продажи! И цели есть и краткосрочные и долгосрочные. 
[Удален]  

А я, вижу так.

EURUSDbDaily

 
Lesorub:
Неважно... Уже идут продажи! И цели есть и краткосрочные и долгосрочные.

упадем на 1.1650 ? 🙂 по eur/usd
золото 1680 ? 😁

 
vodeval:

упадем на 1.1650 ? 🙂 по eur/usd
золото 1680 ? 😁

Я бы, сказал, что и на 1.0409. Самое то!!!


 
Lesorub:

Я бы, сказал, что и на 1.0409. Самое то!!!


Ну да вплоть до дефолта... да все посыпется по эффекту домино... страны нахлебницы в первую очередь, им хуже всего придется, потому они все хотят, чтоб амеры начали войну с нами и за счет этого продержаться на дотациях от НАТО...

 

   EUR_USD 

 Понедельник - в зависимости от динамики ( "быстрый" рынок или флетовый) будут "вырисовываться" приоритеты ближайших уровней и перспективы . Уровни S\R - 2070, 2000, 2140,1930.  

Файлы:
EURUSDH3_25_04.png  61 kb
 
Господа, что думаете по Bitcoin ? 🤔 На дно или покорять вершины...
 
vodeval:
Господа, что думаете по Bitcoin ? 🤔 На дно или покарять вершины...

пакорять

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