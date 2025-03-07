FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 123
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Евра опнется на... (около) 1700 - 1800 пунктов.
И нех мизюрить!Какая тому причина, я не знаю. Просто, все уже предрешено и нарисовано на графике!
Евра опнется на... (около) 1700 - 1800 пунктов.
И нех мизюрить!Какая тому причина, я не знаю. Просто, все уже предрешено и нарисовано на графике!
Спорить не стану, но думаю, что азиатская сессия в понедельник приподнимет сегодняшнюю котировку евро в 121 пункт. Азиатские рынки склонны к панике, а тут целая американская сессия приподнимала евро, одновременно роняя доллар (индексы подросли заметно).
Ну и хотел бы обратить внимание на золото. Ожидаю движения на уровень 1900 с возможной предварительной просадкой на 15 пунктов от текущего уровня цены. Примерно, до уровня 1760.
Спорить не стану, но думаю, что азиатская сессия в понедельник приподнимет сегодняшнюю котировку евро в 121 пункт. Азиатские рынки склонны к панике, а тут целая американская сессия приподнимала евро, одновременно роняя доллар (индексы подросли заметно).
Ну и хотел бы обратить внимание на золото. Ожидаю движения на уровень 1900 с возможной предварительной просадкой на 15 пунктов от текущего уровня цены. Примерно, до уровня 1760.
А я, вижу так.
Неважно... Уже идут продажи! И цели есть и краткосрочные и долгосрочные.
упадем на 1.1650 ? 🙂 по eur/usd
золото 1680 ? 😁
упадем на 1.1650 ? 🙂 по eur/usd
золото 1680 ? 😁
Я бы, сказал, что и на 1.0409. Самое то!!!
Я бы, сказал, что и на 1.0409. Самое то!!!
Ну да вплоть до дефолта... да все посыпется по эффекту домино... страны нахлебницы в первую очередь, им хуже всего придется, потому они все хотят, чтоб амеры начали войну с нами и за счет этого продержаться на дотациях от НАТО...
EUR_USD
Понедельник - в зависимости от динамики ( "быстрый" рынок или флетовый) будут "вырисовываться" приоритеты ближайших уровней и перспективы . Уровни S\R - 2070, 2000, 2140,1930.
Господа, что думаете по Bitcoin ? 🤔 На дно или покарять вершины...
пакорять