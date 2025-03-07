FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 116
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Фунт готовится - надо попасть в струю.
нефть валится
индекс доллара растет
подняли ключевую ставку:
ну и плюсом, кажись баксы скидывали в рынок не слабопока что негатив полный, рублю на север
Три пары сегодня настроены вниз
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мне ещё 500 рублей и на сегодня хватит
пока хвастался, уже вся прибыль в кармане.
Я не сторонник прогнозов, всё решит время и stoploss, но в этой ситуации я вижу такое:
P.S. StopLoss у меня виртульный и поддерживается круглосуточно EA
Сегодня торкнулись недельного канала.
если продолжится движение, то для меня: только так!
EURUSDH2 Сегодня нацелена к 1.19657 - и скорее всего своего добьётся
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Вообще-то ожидается в ближайшее время форс мажор, лучшее вложение средств в реальный металл.
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Если присмотреться на график - то начало близко.
Ну что бы наверняка - на всю неделю. С Понедельника - по Пятницу.
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от этого уровня - выше или ниже к концу недели ?
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Попробую дать прогноз на эту неделю - Цена должна коснутся 1.2
Подошли концу недели - прогноз почти идеален, дождёмся конца дня.
Ещё бы две позиции до купить и к цели на сегодня 1.19668
Ещё бы две позиции до купить и к цели на сегодня 1.19668
Надеюсь будет так
Надеюсь будет так
Всё может быть - моё предпочтение ((коричневая линия)MA144 - выше лучше покупать, ниже естественно продавать)