FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 116

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Фунт готовится - надо попасть в струю.

GBPUSDDaily

 
Vladimir Karputov:

нефть валится

индекс доллара растет

подняли ключевую ставку:


ну и плюсом, кажись баксы скидывали в рынок не слабо

пока что негатив полный, рублю на север
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Три пары сегодня настроены вниз

vniz 001

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мне ещё 500 рублей и на сегодня хватит

vniz 002пока хвастался, уже вся прибыль в кармане. 

 

Я не сторонник прогнозов, всё решит время и stoploss, но в этой ситуации я вижу такое:

P.S. StopLoss у меня виртульный и поддерживается круглосуточно EA

EurUsd

 

Сегодня торкнулись недельного канала.


EurEsdW1

если продолжится движение, то для меня: только так!

Weekly eur-usd

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EURUSDH2 Сегодня нацелена к 1.19657 - и скорее всего своего добьётся

EURUSDH2 1.19657  

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Вообще-то ожидается в ближайшее время форс мажор, лучшее вложение средств в реальный металл. 

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Если присмотреться на график - то начало близко.

XAUUSDDaily


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SanAlex:

Ну что бы наверняка - на всю неделю. С Понедельника - по Пятницу.

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от этого уровня - выше или ниже к концу недели ? 

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Попробую дать прогноз на эту неделю - Цена должна коснутся 1.2

EURUSDH4_1.2


Подошли концу недели - прогноз почти идеален, дождёмся конца дня.

EURUSDH4 zzz

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Ещё бы две позиции до купить и к цели на сегодня 1.19668

EURUSDH2 1.19668

 
SanAlex:

Ещё бы две позиции до купить и к цели на сегодня 1.19668


Надеюсь будет так


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Aleksandr Yakovlev:

Надеюсь будет так

Всё может быть - моё предпочтение ((коричневая линия)MA144 - выше лучше покупать, ниже естественно продавать)

EURUSDH2 1.18150


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