FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 242
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96-летняя бывшая секретарша нацистского концлагеря, бежавшая от суда, найдена. Она обвиняется в пособничесве убийству по тысячам дел...
А я завтра на работу пойду. Рубль узнает, сразу станет дороже бакса)))
А я завтра на работу пойду. Рубль узнает, сразу станет дороже бакса)))
А я завтра на работу пойду. Рубль узнает, сразу станет дороже бакса)))
КАк бы сотней не удивил, инфляция то поперла на бешеных этих удорожаниях газа и нефти... палка о двух концах: они цену поднимают на газ, а последствия больше всего по нам другим концом по башке лупят и лупят... они же тоже не дураки, и на эту сумму повышения энергоносителей будут свою цену на своё вино-домино и прочее барахло ширпотреб повышать... и этот подъемчик тоже может нехилым оказаться... так что все повязаны одной цепью, а деньги лучше все-таки держать в валюте или сразу в ликвидные акции или в недвижимость на века... хотя и недвижимость тоже уже не вариант... может не выдержать резкой смены климата и развалиться от потопов, вулканов землетрясений и ураганов... землянка или пещерка какая-никакая на будущее понадежнее наверное будут...
А я завтра на работу пойду. Рубль узнает, сразу станет дороже бакса)))
Да! без работы не как - в основном все ходят на работу или уже получают пенсию.
(-- Маркет / MetaTrader 5 / Эксперты /------------------ 102 покупки за месяц --)
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Если не работать - откуда тогда, пополнять торговый счёт. Ведь прогноз может быть удачным, так и не удачным.
EUR\USD-H2 -------- не хочет ни как на разворот - все вниз, да вниз к 1.15361 ( эта пара, всю картину портит - весь заработок отнимает)
EUR\USD-H2 -------- не хочет ни как на разворот - все вниз, да вниз к 1.15361 ( эта пара, всю картину портит - весь заработок отнимает)
ты же не веришь в тренд,что пока не пробьёт линию тренда,другой стороны не будет)к экзотике присмотрись...хорошая тема))
EUR\USD-H2 -------- не хочет ни как на разворот - все вниз, да вниз к 1.15361 ( эта пара, всю картину портит - весь заработок отнимает)
евро бакс у меня на понижение смотрит..до 1521