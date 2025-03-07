FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 242

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Aleksandr Yakovlev #:


Расстроился из-за сигнала?
 
Dmytryi Nazarchuk #:
Расстроился из-за сигнала?

Шаг назад, два вперед.

[Удален]  
96-летняя бывшая секретарша нацистского концлагеря, бежавшая от суда, найдена. Она обвиняется в пособничесве убийству по тысячам дел...

Ух евро скаканёт от этой новости🤣🤣))
 
dryun777 #:
96-летняя бывшая секретарша нацистского концлагеря, бежавшая от суда, найдена. Она обвиняется в пособничесве убийству по тысячам дел...

Ух евро скаканёт от этой новости🤣🤣))

А я завтра на работу пойду. Рубль узнает, сразу станет дороже бакса)))

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Aleksandr Yakovlev #:

А я завтра на работу пойду. Рубль узнает, сразу станет дороже бакса)))

)))
 
Aleksandr Yakovlev #:

А я завтра на работу пойду. Рубль узнает, сразу станет дороже бакса)))

КАк бы сотней не удивил, инфляция то поперла на бешеных этих удорожаниях газа и нефти... палка о двух концах: они цену поднимают на газ, а последствия больше всего по нам другим концом по башке лупят и лупят... они же тоже не дураки, и на эту сумму повышения энергоносителей будут свою цену на своё вино-домино и прочее барахло ширпотреб повышать... и этот подъемчик тоже может нехилым оказаться... так что все повязаны одной цепью, а деньги лучше все-таки держать в валюте или сразу в ликвидные акции или в недвижимость на века... хотя и недвижимость тоже уже не вариант... может не выдержать резкой смены климата и развалиться от потопов, вулканов землетрясений и ураганов... землянка или пещерка какая-никакая на будущее понадежнее наверное будут...

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Aleksandr Yakovlev #:

А я завтра на работу пойду. Рубль узнает, сразу станет дороже бакса)))

Да! без работы не как - в основном все ходят на работу или уже получают пенсию. 

(--  Маркет / MetaTrader 5 / Эксперты /------------------ 102 покупки за месяц  --)

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Если не работать - откуда тогда, пополнять торговый счёт. Ведь прогноз может быть удачным, так и не удачным.  

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EUR\USD-H2    -------- не хочет ни как на разворот - все вниз, да вниз к 1.15361 ( эта пара, всю картину портит - весь заработок отнимает)

EURUSDH2 1.15361

[Удален]  
SanAlex #:

EUR\USD-H2    -------- не хочет ни как на разворот - все вниз, да вниз к 1.15361 ( эта пара, всю картину портит - весь заработок отнимает)


ты же не веришь в тренд,что пока не пробьёт линию тренда,другой стороны не будет)к экзотике присмотрись...хорошая тема))

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SanAlex #:

EUR\USD-H2    -------- не хочет ни как на разворот - все вниз, да вниз к 1.15361 ( эта пара, всю картину портит - весь заработок отнимает)


евро бакс у меня на понижение смотрит..до  1521

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