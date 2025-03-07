FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 72
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Кстати Яша, где мониторинг, ты обещал
Возможно на этой неделе. Сразу скажу. Сверх ординарного ничего не будет.
Возможно на этой неделе. Сразу скажу. Сверх ординарного ничего не будет.
А Вы говорили, что это не работает, надо просто подождать)
А Вы говорили, что это не работает, надо просто подождать)
Вы правы! главное терпение -ну и баланс, что бы не подвёл в просадке.
Видишь Вася, мой прогноз сработал на 100%. Чего бухтел -то?
Один случайно сработал, это еще ни о чем не говорит... ты все равно недоросль - глубинных движений не понимаешь - для тебя это мартышкин труд, у тебя нет осознания и просветления - отчего, куда и почему...случайный успех это не закономерность...(((
Один случайно сработал, это еще ни о чем не говорит... ты все равно недоросль - глубинных движений не понимаешь - для тебя это мартышкин труд, у тебя нет осознания и просветления - отчего, куда и почему...случайный успех это не закономерность...(((
С новозеландцем пока все.
Вот зря! сейчас точно развернётся. - показывай графики без торговых уровней.
Какие цели наверху?
Какие цели наверху?
сегодня ещё не известно - уровни с утра переустанавливаются . - с утра будем анализировать.
Какие цели наверху?