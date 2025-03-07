FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 72

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Vladimir Baskakov:
Кстати Яша, где мониторинг, ты обещал

Возможно на этой неделе. Сразу скажу. Сверх ординарного ничего не будет.

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Aleksandr Yakovlev:

Возможно на этой неделе. Сразу скажу. Сверх ординарного ничего не будет.

Это понятно
 

А Вы говорили, что это не работает, надо просто подождать)

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VVT:

А Вы говорили, что это не работает, надо просто подождать)

Вы правы! главное терпение -ну и баланс, что бы не подвёл в просадке.

 
Vladimir Baskakov:
Видишь Вася, мой прогноз сработал на 100%. Чего бухтел -то?

Один случайно сработал, это еще ни о чем не говорит... ты все равно недоросль - глубинных движений не понимаешь - для тебя это мартышкин труд, у тебя нет осознания и просветления - отчего, куда и почему...случайный успех это не закономерность...(((

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Сергей Криушин:

Один случайно сработал, это еще ни о чем не говорит... ты все равно недоросль - глубинных движений не понимаешь - для тебя это мартышкин труд, у тебя нет осознания и просветления - отчего, куда и почему...случайный успех это не закономерность...(((

Понятно, буду работать над собой и стану как ты
 

С новозеландцем пока все.


 
SanAlex:

Вот зря! сейчас точно развернётся. - показывай графики без торговых уровней.

Какие цели наверху?

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VVT:

Какие цели наверху?

сегодня ещё не известно - уровни с утра переустанавливаются . - с утра будем анализировать. 

 
VVT:

Какие цели наверху?

Их там нет
Продажу я прогнозил еще в середине декабря. Длится это все чудо по конец марта. 
Но все относительно и зависит от того, кто какую волну ловит. При этом мелкие волны образуют крупные
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