FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 138
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Вчера по еве выбило по БУ. Сегодня повторный вход был. Надеюсь на глобальное движение.
Надеюсь мои каракули понятны.
А по точнее.
Салют, сегодня все падает, не особо информативно... нечего показывать
GBPUSD: Саня, Илюха че скажете крыть или ждать? может треугольник с выходом вверх?
GBPUSD: че скажетекрыть или ждать?
В магазин беги, тяпница и выходные...
GBPUSD: Саня, Илюха че скажете крыть или ждать? может треугольник с выходом вверх?
Привет
Если суммарный обьём Ваших поз
некоторое время
Привет
Если суммарный обьём Ваших поз
некоторое время
GBPUSD: Саня, Илюха че скажете крыть или ждать? может треугольник с выходом вверх?
Пара находится выше ожидаемого ПНБ уроаня:
Пара находится выше ожидаемого ПНБ уроаня:
извиняюсь за глупый вопрос и что это значит? и кем этот уровень ожидаем?
извиняюсь за глупый вопрос и что это значит? и кем этот уровень ожидаем?
Это означает, что, выше этого уровня цена не может подняться в принципе. это ее максимальный потенциал роста.