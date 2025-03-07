FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 138

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Вчера по еве выбило по БУ. Сегодня повторный вход был. Надеюсь на глобальное движение.

Надеюсь мои каракули понятны.

 
Aleksandr Yakovlev:

А по точнее.


Нравится  мне

когда  люди выражают мысли 

доступно, несложно, 

и что графику легко увеличить

и наглядно  посмотреть , что именно

предлагается к анализу ...
 
ALEKSANDR GADZERA:
Салют, сегодня все падает, не особо информативно... нечего показывать 

Всё  , конечно , относительно ,

🙂

с интересом  будем ждать следующую

пятидневку ...
 

GBPUSD: Саня, Илюха че скажете крыть или ждать? может треугольник с выходом вверх?


 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPUSD: че скажетекрыть или ждать? 


В магазин беги, тяпница и выходные...

 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPUSD: Саня, Илюха че скажете крыть или ждать? может треугольник с выходом вверх?


.

Привет 

Если суммарный обьём Ваших поз   
не агрессивен  по  отношению  к
 безопасности Вашего депозита
в сей  момент   , 
 то  можете  пробовать  подождать 
 SELL -овского  исхода 

некоторое время 

🙂

.
 
forex____:
.

Привет 

Если суммарный обьём Ваших поз   
не агрессивен  по  отношению  к
 безопасности Вашего депозита
в сей  момент   , 
 то  можете  пробовать  подождать 
 SELL -овского  исхода 

некоторое время 

🙂

.
Очень агрессивен))))
 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPUSD: Саня, Илюха че скажете крыть или ждать? может треугольник с выходом вверх?


Пара находится выше ожидаемого ПНБ уроаня:


 
Yousufkhodja Sultonov:

Пара находится выше ожидаемого ПНБ уроаня:


извиняюсь за глупый вопрос и что это значит? и кем этот уровень ожидаем?

 
ALEKSANDR GADZERA:

извиняюсь за глупый вопрос и что это значит? и кем этот уровень ожидаем?

Это означает, что, выше этого уровня цена не может подняться в принципе. это ее максимальный потенциал роста.

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