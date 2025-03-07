FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 175
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EUR\USD-Daily ---- Скоро будет здесь 1.19169
После того как цена нырнет под прямоугольник и совершит ретест я дольюсь.
Скорее всего это завтра будет. Ждемс.
По ене еще 2 сделочки шортовые. Есть импульсное движение и оно было перебито.
Сейчас ретест и я очень надеюсь, что цена пойдет вниз.
какой такой ретест... с 13 примерно и почти до 15 (14:00 плюс-минус 40 минут)- все пьют чай..в банках/фондах пересменка между утренней и вечерней сессиями
волатильность падает и почти всё крутится вокруг достигнутого уровня. И порождает массу ложных сигналов
Это не РЕТЕСТ. Это просто нет больших денег в рынке
какой такой ретест... с 13 примерно и почти до 15 (14:00 плюс-минус 40 минут)- все пьют чай..в банках/фондах пересменка между утренней и вечерней сессиями
волатильность падает и почти всё крутится вокруг достигнутого уровня. И порождает массу ложных сигналов
Это не РЕТЕСТ. Это просто нет больших денег в рынке
Как нравиться так и называй.
Как нравиться так и называй.
на предыдущем скриншоте у тебя цели были размашисто отмечены в 400-500 пунктов..
а тут вдруг пипсовато закрыл :-)
рисуй стрелочки поскромнее
на предыдущем скриншоте у тебя цели были размашисто отмечены в 400-500 пунктов..
а тут вдруг пипсовато закрыл :-)
рисуй стрелочки поскромнее
По ене еще 2 сделочки шортовые. Есть импульсное движение и оно было перебито.
Сейчас ретест и я очень надеюсь, что цена пойдет вниз.
USD\JPY-H2 ------- Сегодня у неё цели сверху - где то тут 110.729
По шпалам...
И в обратку...
По шпалам...
И в обратку...
Lesorub
Привет. Я все понимаю, шпалы это сила))) И не хочу вносить сомнения в твою голову.
Но в моей голове сомнения, что цена не пойдет сейчас туда, где у тебя ТП по канадцу.
Пойдет в обратную сторону. А именно туда, где цена была 20 августа и немного выше.
Но это чисто мое мнение.