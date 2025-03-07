FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 175

Новый комментарий
 
SanAlex #:

EUR\USD-Daily      ----    Скоро будет здесь 1.19169


После того как цена нырнет под прямоугольник и совершит ретест я дольюсь.

Скорее всего это завтра будет. Ждемс.


 

По ене еще 2 сделочки шортовые. Есть импульсное движение и оно было перебито.

Сейчас ретест и я очень надеюсь, что цена пойдет вниз.


 

какой такой ретест... с 13 примерно и почти до 15 (14:00 плюс-минус 40 минут)- все пьют чай..в банках/фондах пересменка между утренней и вечерней сессиями

волатильность падает и почти всё крутится вокруг достигнутого уровня. И порождает массу ложных сигналов

Это не РЕТЕСТ. Это просто нет больших денег в рынке

 
Maxim Kuznetsov #:

какой такой ретест... с 13 примерно и почти до 15 (14:00 плюс-минус 40 минут)- все пьют чай..в банках/фондах пересменка между утренней и вечерней сессиями

волатильность падает и почти всё крутится вокруг достигнутого уровня. И порождает массу ложных сигналов

Это не РЕТЕСТ. Это просто нет больших денег в рынке

Как нравиться так и называй.


 
Aleksandr Yakovlev #:

Как нравиться так и называй.


на предыдущем скриншоте у тебя цели были размашисто отмечены в 400-500 пунктов..

а тут вдруг пипсовато закрыл :-) 

рисуй стрелочки поскромнее

 
Maxim Kuznetsov #:

на предыдущем скриншоте у тебя цели были размашисто отмечены в 400-500 пунктов..

а тут вдруг пипсовато закрыл :-) 

рисуй стрелочки поскромнее

Мой терминал, как вижу так и рисую. Если понадобится твое мнение, то спрошу. А вообще, чтобы ты знал, я выставляю всегда либо 2 ордера либо четный ордер. После прохождения определенного расстояния я закрываю половину позиции, а по остальной ставлю БУ. 
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

По ене еще 2 сделочки шортовые. Есть импульсное движение и оно было перебито.

Сейчас ретест и я очень надеюсь, что цена пойдет вниз.


USD\JPY-H2     -------      Сегодня у неё цели сверху - где то тут  110.729

USDJPYH2 110.729 

 

По шпалам...


И в обратку...


[Удален]  
Lesorub #:

По шпалам...


И в обратку...


Как всегда мимо, угадал хоть раз?
 

Lesorub 


Привет. Я все понимаю, шпалы это сила))) И не хочу вносить сомнения в твою голову.

Но в моей голове сомнения, что цена не пойдет сейчас туда, где у тебя ТП по канадцу.

Пойдет в обратную сторону. А именно туда, где цена была 20 августа и немного выше.

Но это чисто мое мнение.

1...168169170171172173174175176177178179180181182...476
Новый комментарий