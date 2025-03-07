FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 433

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[Удален]  
SanAlex #:

USD\CAD-H1     Всё почти для этого готово - один палец осталось побороть 

USD\CAD-H1     ---- Вот теперь попрёт к 1.25959

USDCADH1 1.25959

 
SanAlex #:

USD\CAD-H1     ---- Вот теперь попрёт к 1.25959


Ага. Попрет. Я сигнал уже давно выкладывал.


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Ага. Попрет. Я сигнал уже давно выкладывал.


Извини если обидел . ну показывают у меня индикаторы я и поделился своим мнением. 

 
SanAlex #:

Извини если обидел . ну показывают у меня индикаторы я и поделился своим мнением. 

Не уместны извинения. 

Просто я сравниваю твои сигналы с моими.

В свою очередь ты можешь тоже самое делать)))

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Не уместны извинения. 

Просто я сравниваю твои сигналы с моими.

В свою очередь ты можешь тоже самое делать)))

так я так и делаю, я вообще не открываю графики и как кто - прогноз здесь выставляет, я открываю график и смотрю, что мои Индикаторы показывают.

и тогда, тоже за одно, даю свой на мой взгляд прогноз. 

 
SanAlex #:

так я так и делаю, я вообще не открываю графики и как кто - прогноз здесь выставляет, я открываю график и смотрю, что мои Индикаторы показывают.

и тогда, тоже за одно, даю свой на мой взгляд прогноз. 

Вот хитрец))))))))

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Вот хитрец))))))))

таким способом развлекаю себя.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Вот хитрец))))))))

EUR\USD-H1      -------- вот с долларом - лучше верха рассматривать от 1.12773

EURUSDH1 1.12773

 
SanAlex #:

EUR\USD-H1      -------- вот с долларом - лучше верха рассматривать от 1.12773

И там верха рассматривали :)

Если курс упал, то он может упасть ещё.

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Если что, то это график D1

Вот-бы посмотреть статистику, сколько его раз шортили )))


Вот интересный график

[Удален]  
Vitaly Muzichenko #:

И там верха рассматривали :)

Если курс упал, то он может упасть ещё.

---

---

Если что, то это график D1

Вот-бы посмотреть статистику, сколько его раз шортили )))


Вот интересный график

вот так лучше видно - это сигналы от которых у меня рисуются линии трендовые 

EURUSDH1 123

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