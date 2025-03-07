FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 433
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USD\CAD-H1 Всё почти для этого готово - один палец осталось побороть
USD\CAD-H1 ---- Вот теперь попрёт к 1.25959
USD\CAD-H1 ---- Вот теперь попрёт к 1.25959
Ага. Попрет. Я сигнал уже давно выкладывал.
Ага. Попрет. Я сигнал уже давно выкладывал.
Извини если обидел . ну показывают у меня индикаторы я и поделился своим мнением.
Извини если обидел . ну показывают у меня индикаторы я и поделился своим мнением.
Не уместны извинения.
Просто я сравниваю твои сигналы с моими.
В свою очередь ты можешь тоже самое делать)))
Не уместны извинения.
Просто я сравниваю твои сигналы с моими.
В свою очередь ты можешь тоже самое делать)))
так я так и делаю, я вообще не открываю графики и как кто - прогноз здесь выставляет, я открываю график и смотрю, что мои Индикаторы показывают.
и тогда, тоже за одно, даю свой на мой взгляд прогноз.
так я так и делаю, я вообще не открываю графики и как кто - прогноз здесь выставляет, я открываю график и смотрю, что мои Индикаторы показывают.
и тогда, тоже за одно, даю свой на мой взгляд прогноз.
Вот хитрец))))))))
Вот хитрец))))))))
таким способом развлекаю себя.
Вот хитрец))))))))
EUR\USD-H1 -------- вот с долларом - лучше верха рассматривать от 1.12773
EUR\USD-H1 -------- вот с долларом - лучше верха рассматривать от 1.12773
И там верха рассматривали :)
Если курс упал, то он может упасть ещё.
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Если что, то это график D1
Вот-бы посмотреть статистику, сколько его раз шортили )))
Вот интересный график
И там верха рассматривали :)
Если курс упал, то он может упасть ещё.
---
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Если что, то это график D1
Вот-бы посмотреть статистику, сколько его раз шортили )))
Вот интересный график
вот так лучше видно - это сигналы от которых у меня рисуются линии трендовые