FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 285

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австралия франк на сегодня вниз
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XAU\USD-Daily                ------ походу начало разворота к 1848.22   ----->итд.

XAUUSDDaily 1848.22

XAU\USD-H4

XAUUSDH4

 

Попробую


 

Eurjpy, H1. 

Помянем счета тех, у кого торговал господин Мартин в лонг по этой паре с начала тренда. 

Рано я накалякал, но, может быть немного отдохнёт пара вниз

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Ivan Butko #:

Eurjpy, H1. 

Помянем счета тех, у кого торговал господин Мартин в лонг по этой паре с начала тренда. 

Рано я накалякал, но, может быть немного отдохнёт пара вниз

EUR\JPY-Daily           ------- она кажись собралась аж сюда 133.99

EURJPYDaily 133.99

EUR\JPY-H4

EURJPYH4

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SanAlex #:

XAU\USD-Daily                ------ походу начало разворота к 1848.22   ----->итд.

XAU\USD-H4    ------ немного отскочит - ну если перескочит, --- > BUY надо закрывать тогда

XAUUSDH4 яя XAUUSDH1 хорошо пошла - вовремя теперь SELL закрыть 

 

Фунтена выбило. Но...

Так же обновлен еще 1 максимум 156,605.

Поглядим как будет дальше двигаться.

Вот, попытка номер 2


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Aleksandr Yakovlev #:

Фунтена выбило. Но...

Так же обновлен еще 1 максимум 156,605.

Поглядим как будет дальше двигаться.

Вот, попытка номер 2


Че то я не догоняю, где в терминале вкладка Сигналы?

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GBP\USD-H1   --------- ожидается сигнал верх - он вообще-то уже присутствует . Только робот откроет на новом баре .

GBPUSDH1

 
Vladimir Baskakov #:

Че то я не догоняю, где в терминале вкладка Сигналы?

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