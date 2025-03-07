FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 285
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XAU\USD-Daily ------ походу начало разворота к 1848.22 ----->итд.
XAU\USD-H4
Попробую
Eurjpy, H1.
Помянем счета тех, у кого торговал господин Мартин в лонг по этой паре с начала тренда.
Рано я накалякал, но, может быть немного отдохнёт пара вниз
Eurjpy, H1.
Помянем счета тех, у кого торговал господин Мартин в лонг по этой паре с начала тренда.
Рано я накалякал, но, может быть немного отдохнёт пара вниз
EUR\JPY-Daily ------- она кажись собралась аж сюда 133.99
EUR\JPY-H4
XAU\USD-Daily ------ походу начало разворота к 1848.22 ----->итд.
XAU\USD-H4 ------ немного отскочит - ну если перескочит, --- > BUY надо закрывать тогда
хорошо пошла - вовремя теперь SELL закрыть
Фунтена выбило. Но...
Так же обновлен еще 1 максимум 156,605.
Поглядим как будет дальше двигаться.
Вот, попытка номер 2
Фунтена выбило. Но...
Так же обновлен еще 1 максимум 156,605.
Поглядим как будет дальше двигаться.
Вот, попытка номер 2
Че то я не догоняю, где в терминале вкладка Сигналы?
GBP\USD-H1 --------- ожидается сигнал верх - он вообще-то уже присутствует . Только робот откроет на новом баре .
Че то я не догоняю, где в терминале вкладка Сигналы?