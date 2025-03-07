FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 464
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Возьми широченный флет и попробуй тест. То есть чтобы тренд был по размаху меньше флета. Наклюешь потихонечку.
Сейчас перешёл на мульти-эксперта с 21 парой - нужно отсортировать. Посмотрю в конце месяца свой сигнал - может получится увидеть, какие пары что давали - прибыль, убыток.
Сейчас перешёл на мульти-эксперта с 21 парой - нужно отсортировать. Посмотрю в конце месяца свой сигнал - может получится увидеть, какие пары что давали - прибыль, убыток.
Чо то похоже на верный путь. Прибыли по более и спокойнее.
на реале - уж не знаю, время такое что наверное и не удастся. Мир сошёл с ума.
на реале - уж не знаю, время такое что наверное и не удастся. Мир сошёл с ума.
На реале одну и харе, поверь на слово и побереги нервы.
Точно, пацаны...
Точно, пацаны...
У дураков мысли сходятся. Оттуда же ;)
Кто дурилка???
Кто дурилка???
Стопе, стоп виртуал...
Поговорка, не бери в голову.
Ты полистай месяц назад мою картинку, мож, поймешь...