FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 464

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Renat Akhtyamov #:
Возьми широченный флет и попробуй тест. То есть чтобы тренд был по размаху меньше флета. Наклюешь потихонечку.
Практически торговля по уровням, очень похожа на Лесорубовы рельсы.
Как вариант. Не самый прибыльный, но уже кое что.

Сейчас перешёл на мульти-эксперта с 21 парой - нужно отсортировать. Посмотрю в конце месяца свой сигнал - может получится увидеть, какие пары что давали - прибыль, убыток.  

Снимок экрана 2021-12-21 203132
 
SanAlex #:

Сейчас перешёл на мульти-эксперта с 21 парой - нужно отсортировать. Посмотрю в конце месяца свой сигнал - может получится увидеть, какие пары что давали - прибыль, убыток.  

Чо то похоже на верный путь. Прибыли по более и спокойнее.
Но на реал не советую 21-ой парой. Моментально скинут.
Адреналина хапнешь, факт ;) Демо и реал небом и землей станут.
[Удален]  
Renat Akhtyamov #:
Чо то похоже на верный путь. Прибыли по более и спокойнее.
Но на реал не советую 21-ой парой. Моментально скинут.

на реале - уж не знаю, время такое что наверное и не удастся. Мир сошёл с ума. 

 
SanAlex #:

на реале - уж не знаю, время такое что наверное и не удастся. Мир сошёл с ума. 

На реале одну и харе, поверь на слово и побереги нервы.
Мир только начал....
 
Renat Akhtyamov #:
На реале одну и харе, поверь на слово и побереги нервы.

Точно, пацаны...


 
Lesorub #:

Точно, пацаны...

У дураков мысли сходятся. Оттуда же ;)
 
Renat Akhtyamov #:
У дураков мысли сходятся. Оттуда же ;)

Кто дурилка???

 
Lesorub #:

Кто дурилка???

Поговорка, не бери в голову.
Чо там с киви было?
 

Стопе, стоп виртуал...


 
Renat Akhtyamov #:
Поговорка, не бери в голову.
Чо там с киви было?

Ты полистай месяц назад мою картинку, мож, поймешь...

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