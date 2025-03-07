FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 81
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А на том берегу незабудки цветут!
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Фунт сегодня будет целится в сторону 1.40785
Ум
В моменте и 1.45 сможет легко.Быстро бегает, когда захочет. Просто большинство (как и я) стоит на падении и никому верить в такое неохота.
В моменте и 1.45 сможет легко.Быстро бегает, когда захочет. Просто большинство (как и я) стоит на падении и никому верить в такое неохота.
И, если по Евре есть внятная цель на седня для роста, то по Фунту выше ничего нет, сигналы все на продажу.
В общем, посмотрим...
за какой период времени в этом году, она придёт к этой цели - можно только гадать. Но целится она туда к 1.47839
И, если по Евре есть внятная цель на седня для роста, то по Фунту выше ничего нет, сигналы все на продажу.
В общем, посмотрим...
Да уж..., а КУКЛ слушает, да ест.
Эксперимент на седня. Разворот в 18.00 по терминалу:
А EUR/GPB есть картинка? 0.85 решила не ждать.
Недельный график открой, какое падение
Тут большой вопрос чем вызван рост.
Горе аналитики в этот раз все связали с закупкой 40 млн. пфайзер и снятием локдауна.
Про Брексит не слово. Хотя его последствия начнутся уже 1 го апреля. Хотя ранее одно упоминание о нем весило больше 500 п.
если отсюда 1.40137 не развернётся вниз - пиши пропало !