FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 81

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А на том берегу незабудки цветут!

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Фунт сегодня будет целится в сторону 1.40785

GBPUSDH2 1.40785

 
Vladimir Baskakov:
Ум

В моменте и 1.45 сможет легко.Быстро бегает, когда захочет. Просто большинство (как и я) стоит на падении и никому верить в такое неохота.

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sterva:

В моменте и 1.45 сможет легко.Быстро бегает, когда захочет. Просто большинство (как и я) стоит на падении и никому верить в такое неохота.

Недельный график открой, какое падение
 

И, если по Евре есть внятная цель на седня для роста, то по Фунту выше ничего нет, сигналы все на продажу.

В общем, посмотрим...


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за какой период времени в этом году, она придёт к этой цели - можно только гадать. Но целится она туда к 1.47839 GBPUSDMon 1.47839

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Lesorub:

И, если по Евре есть внятная цель на седня для роста, то по Фунту выше ничего нет, сигналы все на продажу.

В общем, посмотрим...


Твоя цель - не давать дурацких прогнозов
 
Lesorub:

Да уж..., а КУКЛ слушает, да ест.

Эксперимент на седня. Разворот в 18.00 по терминалу:


А EUR/GPB есть картинка? 0.85 решила не ждать.

 
Vladimir Baskakov:
Недельный график открой, какое падение

Тут большой вопрос чем вызван рост. 

Горе аналитики в этот раз все связали с закупкой 40 млн. пфайзер и снятием локдауна. 

Про Брексит не слово. Хотя его последствия начнутся уже 1 го апреля. Хотя ранее одно упоминание о нем весило больше 500 п. 

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если отсюда 1.40137 не развернётся вниз - пиши пропало !

GBPUSDDaily 1.40137 пиши пропало

 
Ничего не пропало. Вниз пойдет. Последствия Брексита будут.
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