FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 86
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Видимо серьёзно настроилась к 1.22722
Вы же в пятницу так и хотели )
я шутил - но в каждой шутке ...
а я нет
вроде нашёл способ зарабатывать с помощью эксперта - эксперт без психологической травмы, ему кисло в чуб. Когда вручную - может крыша поехать от таких движений
Отлично. Какая ТС?
я же уже - всё, по полочкам разложил. Ну Вы даёте!!!
А, всё та же? Не, спасибо)
да не чё так! за сегодня 5000 демовых грошей заработала
Прекрасно. мы это уже обсуждали)
эксперт если на демо будет зарабатывать - то и на реале так же - по идее должен зарабатывать.
во как сегодня, баланс со средствами шли в ногу
Когда вот эти сопли будут расти над балансом, то тогда может быть...
Биткоин приболел?
Ну было бы странно если бы он шел в трендовом канале без остановки вверх. Ему тоже нужны коррекции. А мне возможность прикупить с отката :)
Что сегодня было ? -что то сегодня мой робот, всю дорогу в просадке просидел и нечего толком не заработал.
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и графики страшные
найдите графики М1 от 11 сентября 2001г., вот там страшные), а в тиках так совсем ужас)
найдите графики М1 от 11 сентября 2001г., вот там страшные), а в тиках так совсем ужас)
Можно ограничить вход при резких колебаниях курса и спреда. Но у многих в этот момент проявляется огромное желание проиграть.