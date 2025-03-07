FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 86

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SanAlex:

Видимо серьёзно настроилась к 1.22722

Вы же в пятницу так и хотели )

 
SanAlex:

я шутил - но в каждой шутке ...

а я нет

 
SanAlex:

вроде нашёл способ зарабатывать с помощью эксперта - эксперт без психологической травмы, ему кисло в чуб. Когда вручную - может крыша поехать от таких движений 

Отлично. Какая ТС?

 
SanAlex:

я же уже - всё, по полочкам разложил. Ну Вы даёте!!!

А, всё та же? Не, спасибо)

 
SanAlex:

да не чё так! за сегодня 5000 демовых грошей заработала 

Прекрасно. мы это уже обсуждали)

 
SanAlex:

эксперт если на демо будет зарабатывать - то и на реале так же - по идее должен зарабатывать. 

во как сегодня, баланс со средствами шли в ногу

Когда вот эти сопли будут расти над балансом, то тогда может быть...

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Биткоин приболел?
 
sterva:
Биткоин приболел?

Ну было бы странно если бы он шел в трендовом канале без остановки вверх. Ему тоже нужны коррекции. А мне возможность прикупить с отката :)

 
SanAlex:

Что сегодня было ? -что то сегодня мой робот, всю дорогу в просадке просидел и нечего толком не заработал.

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и графики страшные 


найдите графики М1 от 11 сентября 2001г., вот там страшные), а в тиках так совсем ужас)

 
Mikhail Mishanin:

найдите графики М1 от 11 сентября 2001г., вот там страшные), а в тиках так совсем ужас)

Можно ограничить вход при резких колебаниях курса и спреда. Но у многих в этот момент проявляется огромное желание проиграть.

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