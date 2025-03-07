FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 226
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Нефть поперла вслед за газом... греться зимой будут бензином и солярой пока дешевле... вообще непонятно, что Европа будет зимой делать, Америке прошлой зимой тоже хорошо досталось от русского крутого генерала Николая Морозовича... вот где наши шапки ушанки да полушубки пригодились бы... вот чем газ покупать пусть бы лучше полушубки закупили на всю Европу с Америкой( вот идея своего рода на дешевый обогрев Европы с Америкой... цены взлетят, конечно, выше облаков тоже... спекулянтам надоело стоять... хотят много денег, хотят красивого рождественского ралли...вот и полетели клочки по закоулочкам...)))
ну там янки собрались запреты и санкции наложить на северный поток..вот газ и дорожает...а нефтяру щас нарастят добычу,думаю цены снизятся
ну там янки собрались запреты и санкции наложить на северный поток..вот газ и дорожает...а нефтяру щас нарастят добычу,думаю цены снизятся
Пока наростят и Новый год наступит... а там в феврале у них и зима кончится...
Пока наростят и Новый год наступит... а там в феврале у них и зима кончится...
ну да))))))
BRENT-Weekly -------- есть шанс дотянуть к новому году к 89.00
как то в этой ветке, я уже приблизительно озвучивал такой уровень.
https://www.mql5.com/ru/forum/371260/page4#comment_23075358
BRENT-Weekly -------- есть шанс дотянуть к новому году к 89.00
как то в этой ветке, я уже приблизительно озвучивал такой уровень.
https://www.mql5.com/ru/forum/371260/page4#comment_23075358
спасибо не надо)))дорого для нас нефть))))
спасибо не надо)))дорого для нас нефть))))
если через банк - фьючерсами или там ещё как то называется. я открыл себе счёт но не как не могу научится в их терминале работать. и вообще сам принцип торговли за мудрён
- там копейки снимаются ежедневно.
если через банк - фьючерсами или там ещё как то называется. я открыл себе счёт но не как не могу научится в их терминале работать. и вообще сам принцип торговли за мудрён
- там копейки снимаются ежедневно.
фьючерс это контракт)))на три месяца..ты покупаешь фьючерсы,ещё у тебя залог должен быть.они берут.ты платишь цену 10-15% от суммы..по истечении срока выкупаешь полностью по цене.по которой заключал контракт!!если пойдёт не в твою сторону..ты в любом случае выкупишь всё и потом с минусом продашь..ничего сложного..я на них и сидел..ну и щас беру.когда выгоду чую
фьючерс это контракт)))на три месяца..ты покупаешь фьючерсы,ещё у тебя залог должен быть.они берут.ты платишь цену 10-15% от суммы..по истечении срока выкупаешь полностью по цене.по которой заключал контракт!!если пойдёт не в твою сторону..ты в любом случае выкупишь всё и потом с минусом продашь..ничего сложного..я на них и сидел..ну и щас беру.когда выгоду чую
не понравилось мне - нет такого азарта как на форекс.
не понравилось мне - нет такого азарта как на форекс.