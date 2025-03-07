FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 174
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Тебе ж нечем
Есть чем. Открыл новый счет. По прошлому счету была очень большая просадка.
Если на этом счете выдержу просадку в пределах 30% то открою его.
Есть чем. Открыл новый счет. По прошлому счету была очень большая просадка.
Если на этом счете выдержу просадку в пределах 30% то открою его.
С такой загрузкой депо шансов нет, уйдет жена от тебя точно
30% это много?
30% это много?
Ты отличаешь загрузку депозита от просадки?
конечно)))
конечно)))
Ева шорт. Все четко.
Евро ена. После выхода с канала--шорт.
После ретеста дольюсь.
Фунт ена. Уже не удивляюсь законам движения цены.
EUR\USD-Daily ---- Скоро будет здесь 1.19169