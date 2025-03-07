FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 174

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Vladimir Baskakov #:
Тебе ж нечем

Есть чем. Открыл новый счет. По прошлому счету была очень большая просадка.

Если на этом счете выдержу просадку в пределах 30% то открою его.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Есть чем. Открыл новый счет. По прошлому счету была очень большая просадка.

Если на этом счете выдержу просадку в пределах 30% то открою его.

С такой загрузкой депо шансов нет, уйдет жена от тебя точно
 
Vladimir Baskakov #:
С такой загрузкой депо шансов нет, уйдет жена от тебя точно

30% это много?

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

30% это много?

Ты отличаешь загрузку депозита от просадки?
 
Vladimir Baskakov #:
Ты отличаешь загрузку депозита от просадки?

конечно)))

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

конечно)))

Незаметно
 

Ева шорт. Все четко.


 

Евро ена. После выхода с канала--шорт.

После ретеста дольюсь.


 

Фунт ена. Уже не удивляюсь законам движения цены.


[Удален]  

EUR\USD-Daily      ----    Скоро будет здесь 1.19169

EURUSDDaily 1.19169


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