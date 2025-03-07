FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 367
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золото подержу ещё чуть ,EURAUD ещё докуплю позже..
Смотрю у тебя сегодня не густо.
А это мои сделки за сегодня.
Правда еще несколько плюсовых висит.
Смотрю у тебя сегодня не густо.
А это мои сделки за сегодня.
Правда еще несколько плюсовых висит.
мог бы и не травить душу((((....шучу)))))ну всегда плюс не бывает..отдавать тоже надо,чтоб другие заработали..а по бакс франк я так смотрю,дневной и промежуточный часовой
мог бы и не травить душу((((....шучу)))))ну всегда плюс не бывает..отдавать тоже надо,чтоб другие заработали..а по бакс франк я так смотрю,дневной и промежуточный часовой
Научишься рисовать корректно рисунки, плюсов в сделках будет больше.
Рисовать надо (для себя) прям тютелька в тютельку (пункт в пункт). Цена часто так и ходит.
Можешь конечно отмахнуться от меня. Но деньги твои.
А ни че так енька, прет и прет. Аж глаз радуется)))
ТС рулит)))
Научишься рисовать корректно рисунки, плюсов в сделках будет больше.
Рисовать надо (для себя) прям тютелька в тютельку (пункт в пункт). Цена часто так и ходит.
Можешь конечно отмахнуться от меня. Но деньги твои.
ты нарисовал линию до сегодняшнего минимума,а я до предедущего))но в любом случае спасибо за совет..а ещё я иногда сужаю каналы специально,чтоб наверняка))ну минуса пережидаю и всё!!я вот сегодня только об одном жалею,о фунте,брал три лота наверху,держал неделю и по нулям вышел,,а сегодня было бы плюс 300 пунктов!!!дурак блин)))даже несостоявшуюся прибыль посчитал)))
ты нарисовал линию до сегодняшнего минимума,а я до предедущего))но в любом случае спасибо за совет..а ещё я иногда сужаю каналы специально,чтоб наверняка))ну минуса пережидаю и всё!!я вот сегодня только об одном жалею,о фунте,брал три лота наверху,держал неделю и по нулям вышел,,а сегодня было бы плюс 300 пунктов!!!дурак блин)))даже несостоявшуюся прибыль посчитал)))
Надо верить своим глазам и своему опыту(если он конечно есть))) )
Вот мои сделки. Я уже и не выкладываю их (скрины). Уже забыли, что я по ним прогнозил. Одна открыта 27 октября, верхняя сегодня.
Надо уметь ждать.
От нижней там всего около 150 п.
Научишься рисовать корректно рисунки, плюсов в сделках будет больше.
Рисовать надо (для себя) прям тютелька в тютельку (пункт в пункт). Цена часто так и ходит.
Можешь конечно отмахнуться от меня. Но деньги твои.
и ещё существует несколько мнений насчёт того,как рисовать линии трендовые...по линейному графику,по свечному по телу свечи,по свечному по теням свеч..и самое главное на разных графиках подходят разные варианты!!я проверял уже не раз!ну как то так)
Надо верить своим глазам и своему опыту(если он конечно есть))) )
Вот мои сделки. Я уже и не выкладываю их (скрины). Уже забыли, что я по ним прогнозил. Одна открыта 27 октября, верхняя сегодня.
Надо уметь ждать.
От нижней там всего около 150 п.
эту я помню))я думал ты вышел с неё
эту я помню))я думал ты вышел с неё
Как видишь нет. Нет еще разворотного сигнала вниз
По евро фунту лимитка баевская стоит уже.
Завтра может сработать. Если нет, то вечерком удалю. Хотя должна)))