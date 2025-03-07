FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 355
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USD\CHF-M30 0.90603
Вот ты настырный какой)))
По еврофунту доливка.
Вот ты настырный какой)))
на золоте кого то натягивают
По еврофунту доливка.
рискуешь!!вверх то пара пойдёт однозначно,но может перед этим вниз сходить!!
XAU\USD-M15 ------- отскок сюда 1785.327
XAU\USD-M15 ---- вчера отскочила но не до того уровня - сегодня нацелилась к 1799.530
XAU\USD-M15 ---- хорошо пошла вниз
XAU\USD-M15 ---- хорошо пошла вниз
Привет, хорошо бы теперь также и вверх чтобы дернула... вроде как и собирается с мыслями...))
Привет, хорошо бы теперь также и вверх чтобы дернула... вроде как и собирается с мыслями...))
Собирается с мыслями???что за бред 🤣вы хоть изучите от чего золото дешевеет или дорожает
Привет, хорошо бы теперь также и вверх чтобы дернула... вроде как и собирается с мыслями...))
на сегодня трудно что сказать - в завтра уровни новые нарисуются, но они тоже, по началу будут указывать на понижение---- кто его знает, сложно вечером что то предсказывать.
XAU\USD-H4
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XAUUSDM5 обычно ночью, немного возвращается - думаю до сюда и может вернутся 1777.249