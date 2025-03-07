FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 355

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SanAlex #:

USD\CHF-M30                0.90603


Вот ты настырный какой)))

 

По еврофунту доливка.


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Aleksandr Yakovlev #:

Вот ты настырный какой)))

на золоте кого то натягивают 

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Aleksandr Yakovlev #:

По еврофунту доливка.


рискуешь!!вверх то пара пойдёт однозначно,но может перед этим вниз сходить!!

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SanAlex  2021.11.02 06:49     
SanAlex #:

XAU\USD-M15        -------  отскок сюда 1785.327

XAU\USD-M15                ---- вчера отскочила но не до того уровня - сегодня нацелилась к 1799.530

XAUUSDM15 1799.530


XAU\USD-M15                ---- хорошо пошла вниз 

XAUUSDM15

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euraud на сопротиввлении,если пройдёт поход вверх на несколько дней
 
SanAlex #:

XAU\USD-M15                ---- хорошо пошла вниз 


Привет, хорошо бы теперь также и вверх чтобы дернула... вроде как и собирается с мыслями...)) 

золотая

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Сергей Криушин #:

Привет, хорошо бы теперь также и вверх чтобы дернула... вроде как и собирается с мыслями...)) 


Собирается с мыслями???что за бред 🤣вы хоть изучите от чего золото дешевеет или дорожает
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dryun777 #:
Собирается с мыслями???что за бред 🤣вы хоть изучите от чего золото дешевеет или дорожает
Для него это норм, такой теханализ, хорошо бы...
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Сергей Криушин #:

Привет, хорошо бы теперь также и вверх чтобы дернула... вроде как и собирается с мыслями...)) 

на сегодня трудно что сказать - в завтра уровни новые нарисуются, но они тоже, по началу будут указывать на понижение---- кто его знает, сложно вечером что то предсказывать.

XAU\USD-H4

XAUUSDH4х 

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XAUUSDM5 обычно ночью, немного возвращается - думаю до сюда и может вернутся  1777.249

XAUUSDM5 1777.249 

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