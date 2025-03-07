FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 141

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GBPUSD  по учебнику должно рухнуть...


 

GBPJPY: Весело звеня карабинами, пронеслась связка альпинистов)


 

 USD_CAD

Пара торгуется в области 2060 , S\R - 2020 и 2095, цели по sell 1980 -1940, по bay- 2130-2170. Технически локальные экстремумы "выстраиваются" в форме фигуры ТА "треугольник" , т.е. потенциал активных движении возможен в рамках Тех. Анализа.

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USDCADH3_24_05.png  61 kb
 
Veniamin Skrepkov:

 USD_CAD

Пара торгуется в области 2060 , S\R - 2020 и 2095, цели по sell 1980 -1940, по bay- 2130-2170. Технически локальные экстремумы "выстраиваются" в форме фигуры ТА "треугольник" , т.е. потенциал активных движении возможен в рамках Тех. Анализа.

)))

 

EURUSD  вроде все. падать начала


 

GBPJPY  в 15:30 примерно по терминальному времени по моим расчетам начнется какой-то замес.... возможно по 50-100 пунктов беготня будет, может и раньше немного в 15:00 


 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPJPY  в 15:30 примерно по терминальному времени по моим расчетам начнется какой-то замес.... возможно по 50-100 пунктов беготня будет, может и раньше немного в 15:00 


тухляк...

 
Многие уверены, евро вниз. канадец вверх и т.д., а о том что в прошлых годах был "паттерн шип" вспоминаете? Шипов давно не было. Научены горьким опытом. Депо должно пунктов 300-400, по 4-знаку выдержать. Я думаю, ... может лимитников понаставить, туда куда никто не ожидает движения, вопреки расчётам и логике?
 

CADJPY приблизительно от сюда +/- 1 бар на М5 должны снова падать.


 
ALEKSANDR GADZERA:

CADJPY приблизительно от сюда +/- 1 бар на М5 должны снова падать.


почти....

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