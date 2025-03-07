FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 141
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GBPUSD по учебнику должно рухнуть...
GBPJPY: Весело звеня карабинами, пронеслась связка альпинистов)
USD_CAD
Пара торгуется в области 2060 , S\R - 2020 и 2095, цели по sell 1980 -1940, по bay- 2130-2170. Технически локальные экстремумы "выстраиваются" в форме фигуры ТА "треугольник" , т.е. потенциал активных движении возможен в рамках Тех. Анализа.
USD_CAD
Пара торгуется в области 2060 , S\R - 2020 и 2095, цели по sell 1980 -1940, по bay- 2130-2170. Технически локальные экстремумы "выстраиваются" в форме фигуры ТА "треугольник" , т.е. потенциал активных движении возможен в рамках Тех. Анализа.
)))
EURUSD вроде все. падать начала
GBPJPY в 15:30 примерно по терминальному времени по моим расчетам начнется какой-то замес.... возможно по 50-100 пунктов беготня будет, может и раньше немного в 15:00
GBPJPY в 15:30 примерно по терминальному времени по моим расчетам начнется какой-то замес.... возможно по 50-100 пунктов беготня будет, может и раньше немного в 15:00
тухляк...
CADJPY приблизительно от сюда +/- 1 бар на М5 должны снова падать.
CADJPY приблизительно от сюда +/- 1 бар на М5 должны снова падать.
почти....