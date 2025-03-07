FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 313
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
канал пройти вниз осталось кабелю))чуть чуть и полёт вниз
что за брокер такой? Китаец что-ли?
что за брокер такой? Китаец что-ли?
ну типа того))
ну типа того))
как зовут?
как зовут?
брокера??
брокера??
да
Кабель, по прежнему сохраняет тягу к югу
да
блокировка на сайте за название брокера))))
Натуральный газ, можно прокатиться вниз
Кабель, по прежнему сохраняет тягу к югу
конечно сохраняет