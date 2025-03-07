FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 313

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dryun777 #:

канал пройти вниз осталось  кабелю))чуть чуть и полёт вниз

что за брокер такой? Китаец что-ли?

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Sergey Lazarenko #:

что за брокер такой? Китаец что-ли?

ну типа того))

 
dryun777 #:

ну типа того))

как зовут?

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бакс раунд без вариантов лонг...ну кто интересуется))
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Sergey Lazarenko #:

как зовут?

брокера??

 
dryun777 #:

брокера??

да

 

Кабель, по прежнему сохраняет тягу к югу


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Sergey Lazarenko #:

да

блокировка на сайте за название брокера))))

 

Натуральный газ, можно прокатиться вниз


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Sergey Lazarenko #:

Кабель, по прежнему сохраняет тягу к югу


конечно сохраняет

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