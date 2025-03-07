FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 419
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Читал, картины выполнены блестяще ;)
Спасибо. Решил весь день посвятить спекулятору. Но всего лишь 1.
Посмотреть на что способен ))))
Читал, картины выполнены блестяще ;)
Восхитительный креатив для трейдинга... мультфильм можно создавать из таких комиксов...
Восхитительный креатив для трейдинга... мультфильм можно создавать из таких комиксов...
Сегодня было свободное время. Спасибо за ваши плюсы.
Кто то учится на таких мультиках, а кто то нет))))
Слишком просто, чтобы было правдой... или у меня барьер восприятия такой системы... и почему тогда так много проигрывающих и сливающих депозиты...
Виталий говорит, что с 15-год держится. Надеюсь что правду.
С 15-го плотно занялся, но не было инструментов для работы, позже появились инструменты и с 17-го пошла стабильность.
Немного систему подкорректировал, выбросив с неё фунт, евро и доллар, которые частенько подводили и подводят по сей день, вижу это при подборе пар.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021
Сергей Криушин, 2021.11.18 18:29
Слишком просто, чтобы было правдой... или у меня барьер восприятия такой системы... и почему тогда так много проигрывающих и сливающих депозиты...
Именно торговля на них даёт результат, но народ упорно ними торгует, постоянно пополняя депозит
---
И всегда есть цель: написать робота, чтобы отказаться от ручной торговли, но пока ничего не получается
Виталий говорит, что с 15-год держится. Надеюсь что правду.
Мы привыкли воспринимать всё на плоскости, а этот метод воздает расширенное как бы объёмное восприятие... не каждому дано видимо...))
Новое сопротивление нарисовалась
До следующей стены (1,15150) далековато. Выдержишь?
Или опять не веришь?)))
Ожидаю 1.11500
Новое сопротивление нарисовалась
Все написанное ниже прошу воспринимать без обид.
Ты мне вчера показал свою скальперскую торговлю с наклоном " а вам слабо". Я немного не так работаю.
Сегодня решил тебе преподать небольшой урок, как торгую Я. Так же советовал тебе делать так же.
И все это выражал в картинках и в шуточной форме для лучшего восприятия инфы.
Не однократно тебе говорил по еве, что вверх пойдет. При этом картинки даже рисовал. Итог.
На твоем же скрине говорил---продай (цена была 114.44 с чем то.) Цена прошла около 30 п..
Так же выложил скрин (граальный) по еве. После цена прошла 13 п. Итог.
Наверно мне тоже стоит создать свой рейтинг трейдеров.
Список будет таков
1. Малыш.
2. Мужик.
3. Динозавр.
Извини Speculator . но ты номер 1
На этом образовательное общение закончу
Как ты торгуешь по корреляции?
Вот смотри, очередной скрин
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Если разобрать, то принцип такой: входим по одной паре, направление не угадали, пошёл минус, сидим ждём, вроде как дальше начинается разворот и есть надежды закрыть хотя-бы в безубыток.
Разворота нет, была коррекция и снова продолжение движения. Минус растёт ещё больше, ждём разворот ... идём снова пополнять счёт.
Это описал торговлю одной парой, которую нужно избегать.
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Торговля коррелируемыми инструментами: Ждём сигнал на вход, есть сигнал, то есть некоторый разрыв цены от её нормального состояния
Входим по двум парам разнонаправленными позициями и ждём пока одна перегонит другую, это может быть как пару часов, так и пару недель при неспокойном рынке, но это крайне редко, у меня это произошло при открытии в пятницу, а закрыл только сегодня - трейд 4 дня, онлайн-скрин выкладывал.
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В целом, нужно всего одно: уметь разделить валюты, чтобы с них потом составить пары
Можно выделить комбинацию NZDJPY / AUDCHF, с неё можно составить NZDCHF / AUDJPY, в любой момент времени эти комбинации не одинаковы - по каждой из них можно найти лучший вход
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Несколько минут назад закрыл очередную комбинацию - трейд 2:20час, скрин с самого начала не выкладывал, уже понимаю, что это напрасно
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А кто смеётся - пусть и дальше смеётся, мы же идём своим путём.