FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 209
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Главное, не суетиться...
Главное, не суетиться...
КУКЛ - проказник...
Лунь отработал нижнюю цель дрын с М15, откупаю пару с целью на Н4:
Еня также натягивает резину, полетит к шахтерам за долгами:
Лунь отработал нижнюю цель дрын с М15, откупаю пару с целью на Н4: