FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 209

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Что там с Ауди случилось,никто не в курсе¿??что-то не по плану  попер,нихрена в минуса загнал🤔☹️
 

Главное, не суетиться...


 
Ладно, хватит на сегодня, позакрывал все.
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Lesorub #:

Главное, не суетиться...


Я бы не суетился,если бы знал до скольки поднимется)))так и маржи может не хватить 😆
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Я думаю если ФРС объявит о сокращении покупок активов,,надо юань брать..ночью азиаты хорошо пару поднимут..
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нормально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!как всегда)))
 

КУКЛ  - проказник...



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я на ауди три раза прокатился)))так ожидаемо уже
 

Лунь отработал нижнюю цель дрын с М15, откупаю пару с целью на Н4:              

Еня также натягивает резину, полетит к шахтерам за долгами:


 
Lesorub #:

Лунь отработал нижнюю цель дрын с М15, откупаю пару с целью на Н4:

а где же палки собственно или стратегия уточнилась?
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