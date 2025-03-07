FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 54

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Lesorub:

Еврофунт ждет добав...


Тут не получится, что это рельса вниз.?

На часе...

 
sterva:

Тут не получится, ч то это рельса вниз.?

На часе...

Отработана почти...

А здесь ждемсссс:


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EUR\USD - кажись серьёзно настроилось и целится к 1.18164
Файлы:
EURUSDDaily_1.18164.png  57 kb
 
Vladimir Baskakov:
У тебя хорошее чувство юмора
Пришло время поржать. ;)))
Ты можешь еще раз попробовать и о чудо, снова сольешь.
Я 5 лет изучал только то, что ведет к сливу. Так что кури каждое мое слово внимательно.
;)
 
Самое главное на форе прогноз разворота. Остальное либо постфактум, либо наблюдения.
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
Самое главное на форе прогноз разворота. Остальное либо постфактум, либо наблюдения.
Главное сколько завел и сколько вывел
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
Пришло время поржать. ;)))
Ты можешь еще раз попробовать и о чудо, снова сольешь.
Я 5 лет изучал только то, что ведет к сливу. Так что кури каждое мое слово внимательно.
;)

у Вас прям радость - что кто то слил. Ваш сигнал куда пропал? 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

- и я слил.

 
Renat Akhtyamov:
Пришло время поржать. ;)))
Ты можешь еще раз попробовать и о чудо, снова сольешь.
Я 5 лет изучал только то, что ведет к сливу. Так что кури каждое мое слово внимательно.
;)

Да, сливальщик и балабол знатный. )

[Удален]  
khorosh:

Да, сливальщик и балабол знатный. )

Уточни, сколько слил?
Завел 900, вывел 11000
Сколько слил, великий математик?
 
SanAlex:

у Вас прям радость - что кто то слил. Ваш сигнал куда пропал? 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

- и я слил.

слишком сильно расписывает свой любимый macd и допускает ошибки в торговле

и то и другое ведут к сливу

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