FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 54
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Еврофунт ждет добав...
Тут не получится, что это рельса вниз.?
На часе...
Тут не получится, ч то это рельса вниз.?
На часе...
Отработана почти...
А здесь ждемсссс:
У тебя хорошее чувство юмора
Самое главное на форе прогноз разворота. Остальное либо постфактум, либо наблюдения.
Пришло время поржать. ;)))
у Вас прям радость - что кто то слил. Ваш сигнал куда пропал?
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
- и я слил.
Пришло время поржать. ;)))
Да, сливальщик и балабол знатный. )
Да, сливальщик и балабол знатный. )
у Вас прям радость - что кто то слил. Ваш сигнал куда пропал?
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
- и я слил.
слишком сильно расписывает свой любимый macd и допускает ошибки в торговле
и то и другое ведут к сливу