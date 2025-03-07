FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 9

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Aleksandr Yakovlev:

Пост 44. На "глазок" нарисован)))

да! - но рискованно, без подтверждения Индикатора.  

 
SanAlex:

да! - но рискованно, без подтверждения Индикатора.  

Индикаторы это зло

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Aleksandr Yakovlev:

Индикаторы это зло

не соглашусь - без них это получается на у-гад.

 
SanAlex:

не соглашусь - без них это получается на у-гад.

В личку скину скрин. Пригодится для торговли. 

 
Всем привет)))
 
Привет, знатокам с Новым годом, с новым профитом... вот фунт уперся рогом... куда думаете погонят, вроде на юга просился...
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Сергей Криушин:
Привет, знатокам с Новым годом, с новым профитом... вот фунт уперся рогом... куда думаете погонят, вроде на юга просился...

Привет! тоже весь день думал что вниз должна пойти - но теперь кажись, хочет сменить направление верх .

GBPUSDH1

 
SanAlex:

Привет! тоже весь день думал что вниз должна пойти - но теперь кажись, хочет сменить направление верх .


там у них локдаун на локдауне и хоть вроде вышли по брекситу приемлемо... говорили что будет вообще за 45, но что-то не верится, тянут за уши...

флет

 

Ребят,у фунта на 40-м страйке страшенный объём,это так...флеппинг,не стоит обращать внимания?


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Vadens:

Ребят,у фунта на 40-м страйке страшенный объём,это так...флеппинг,не стоит обращать внимания?


Фунт только sell
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