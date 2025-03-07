FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 9
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Пост 44. На "глазок" нарисован)))
да! - но рискованно, без подтверждения Индикатора.
да! - но рискованно, без подтверждения Индикатора.
Индикаторы это зло
Индикаторы это зло
не соглашусь - без них это получается на у-гад.
не соглашусь - без них это получается на у-гад.
В личку скину скрин. Пригодится для торговли.
Привет, знатокам с Новым годом, с новым профитом... вот фунт уперся рогом... куда думаете погонят, вроде на юга просился...
Привет! тоже весь день думал что вниз должна пойти - но теперь кажись, хочет сменить направление верх .
Привет! тоже весь день думал что вниз должна пойти - но теперь кажись, хочет сменить направление верх .
там у них локдаун на локдауне и хоть вроде вышли по брекситу приемлемо... говорили что будет вообще за 45, но что-то не верится, тянут за уши...
Ребят,у фунта на 40-м страйке страшенный объём,это так...флеппинг,не стоит обращать внимания?
Ребят,у фунта на 40-м страйке страшенный объём,это так...флеппинг,не стоит обращать внимания?