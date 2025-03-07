FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 95

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Uladzimir Izerski:

Есть простой классический способ - разметка.


Слишком много линий. Надо всего 4 на данном графике.

И есть четкие точки входа.

[Удален]  

евро\бакс - пока вниз хочет

EURUSDM1 ззз 1

Файлы:
XAUUSDM1_xaum1x.set_hl.PNG  84 kb
 
SanAlex:

евро\бакс - пока вниз хочет


1,16150 , там жди.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

1,16150 , там жди.

я проверить хочу сигналы от индикатора - как они меня надуют, сегодня .


 
SanAlex:

я проверить хочу сигналы от индикатора - как они меня надуют, сегодня .

На демке все еще?

 
Aleksandr Yakovlev:

Слишком много линий. Надо всего 4 на данном графике.

И есть четкие точки входа.

Это не внутридневная разметка.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

На демке все еще?

так на демке стока денег слил - что если бы на реале играл, уже бы бомжом стал

 
Uladzimir Izerski:

Это не внутридневная разметка.

Я наверно понял что не внутридневная. Глаза еще видят.

Для любого ТФ нужны всего 4 линии.

Т.е. для построения 2 каналов.

 

Внутри дня

EURUSDM5

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

1,16150 , там жди.

если там ждать - опять солью демо счёт

- сегодня она выбрала дорогу верх к EURUSDH1 1.19629

EURUSDH1 1.19629

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как бы от этих уровней она ходит туда-сюда

EURUSDDaily ч

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