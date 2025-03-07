FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 95
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Есть простой классический способ - разметка.
Слишком много линий. Надо всего 4 на данном графике.
И есть четкие точки входа.
евро\бакс - пока вниз хочет
евро\бакс - пока вниз хочет
1,16150 , там жди.
1,16150 , там жди.
я проверить хочу сигналы от индикатора - как они меня надуют, сегодня .
я проверить хочу сигналы от индикатора - как они меня надуют, сегодня .
На демке все еще?
Слишком много линий. Надо всего 4 на данном графике.
И есть четкие точки входа.
Это не внутридневная разметка.
На демке все еще?
так на демке стока денег слил - что если бы на реале играл, уже бы бомжом стал
Это не внутридневная разметка.
Я наверно понял что не внутридневная. Глаза еще видят.
Для любого ТФ нужны всего 4 линии.
Т.е. для построения 2 каналов.
Внутри дня
1,16150 , там жди.
если там ждать - опять солью демо счёт
- сегодня она выбрала дорогу верх к EURUSDH1 1.19629
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как бы от этих уровней она ходит туда-сюда