FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 53

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золото стронулось с места - хорошее движение. остановка у  1761.92


Файлы:
XAUUSDDaily_1761.92.png  57 kb
 
Если скучно, то лучше часика через 2 фунтик разобрать (данные по нему сегодня). Интрадей иногда неплохо получается.)
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 - деньги любят тишину.
 

Цена должна дойти до ТП, от туда отскок (или просто поход) к 1,36200 +-.

От 1,36200 цена направиться к 1,34500 +_. 

Всем профитов.


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Aleksandr Yakovlev:

Цена должна дойти до ТП, от туда отскок (или просто поход) к 1,36200 +-.

От 1,36200 цена направиться к 1,34500 +_. 

Всем профитов.


Леха, не убирай только мониторинг месяц
 
Vladimir Baskakov:
Леха, не убирай только мониторинг месяц

Как попросишь Пароша.

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Aleksandr Yakovlev:

Как попросишь Пароша.

Давай, надеюсь на вас с Лазарем
 

Еще маленько...


Ну и ладненько...


 

Фунт по плану:


 

Еврофунт ждет добав...


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