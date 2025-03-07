FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 53
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золото стронулось с места - хорошее движение. остановка у 1761.92
Цена должна дойти до ТП, от туда отскок (или просто поход) к 1,36200 +-.
От 1,36200 цена направиться к 1,34500 +_.
Всем профитов.
Цена должна дойти до ТП, от туда отскок (или просто поход) к 1,36200 +-.
От 1,36200 цена направиться к 1,34500 +_.
Всем профитов.
Леха, не убирай только мониторинг месяц
Как попросишь Пароша.
Как попросишь Пароша.
Еще маленько...
Ну и ладненько...
Фунт по плану:
Еврофунт ждет добав...