FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 311

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Sergey Lazarenko #:

10,0 пунктов вот хорошая цель, а чем длиннее профит - тем сложнее его поймать, это закон. Замечал? Меняй брокера, а то как раб на него работаешь, а он сидит в офисе и посматривает в терминал, так, скоко там настучали бедолаги? Он поди в день имеет на спреде больше чем ты профита!

Я не жалуюсь..Профит через месяц два будет..а спекуляция поднадоела,хотя бы пару дней позиции держать и то лучше
 
Lesorub #:

Вы сами хоть что - нибудь тут предложите.

Флуд Ваш тоже надоел.          

Один с Фунтом пролетел, другой в машках запутался...

вредный ты Лесоруб, на вот смотри, 15 евро мои теперь


 
dryun777 #:
Я не жалуюсь..Профит через месяц два будет..а спекуляция поднадоела,хотя бы пару дней позиции держать и то лучше

хозяин - барин

 
Sergey Lazarenko #:

вредный ты Лесоруб,


Слушай, мне вот без разницы, кто и что там торгует и имеет...

Веришь ли, я не завидую!

Потому, мне легко на душе...


 
Lesorub #:

Слушай, мне вот без разницы, кто и что там торгует и имеет...

Веришь ли, я не завидую!

Потому, мне легко на душе...


так если без разницы, какого черта ты меня подкалывал, типа - пролетел на фунте? Врешь ты Лесоруб, и походу сам не замечаешь

 
Sergey Lazarenko #:

так если без разницы, какого черта ты меня подкалывал, типа - пролетел на фунте? Врешь ты Лесоруб, и походу сам не замечаешь

Так не надо наезжать!

Закон физики: всякое действие, имеет противодействие...

В себе разберись!

                                                                             


 

Японская йена - пошла в ШОрт


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Поглядим))
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Австралия новозеландец ловите до трендовой в лонг
 
dryun777 #:
Австралия новозеландец ловите до трендовой в лонг

до какой трендовой?

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