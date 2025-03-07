FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 311
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10,0 пунктов вот хорошая цель, а чем длиннее профит - тем сложнее его поймать, это закон. Замечал? Меняй брокера, а то как раб на него работаешь, а он сидит в офисе и посматривает в терминал, так, скоко там настучали бедолаги? Он поди в день имеет на спреде больше чем ты профита!
Вы сами хоть что - нибудь тут предложите.
Флуд Ваш тоже надоел.
Один с Фунтом пролетел, другой в машках запутался...
вредный ты Лесоруб, на вот смотри, 15 евро мои теперь
Я не жалуюсь..Профит через месяц два будет..а спекуляция поднадоела,хотя бы пару дней позиции держать и то лучше
хозяин - барин
вредный ты Лесоруб,
Слушай, мне вот без разницы, кто и что там торгует и имеет...
Веришь ли, я не завидую!
Потому, мне легко на душе...
Слушай, мне вот без разницы, кто и что там торгует и имеет...
Веришь ли, я не завидую!
Потому, мне легко на душе...
так если без разницы, какого черта ты меня подкалывал, типа - пролетел на фунте? Врешь ты Лесоруб, и походу сам не замечаешь
так если без разницы, какого черта ты меня подкалывал, типа - пролетел на фунте? Врешь ты Лесоруб, и походу сам не замечаешь
Так не надо наезжать!
Закон физики: всякое действие, имеет противодействие...
В себе разберись!
Японская йена - пошла в ШОрт
Австралия новозеландец ловите до трендовой в лонг
до какой трендовой?