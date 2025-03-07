FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 378

Новый комментарий
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Да слушай ты его.)))) Тролит он тебя))))

А ты и уши развесил. Чудак)))

Ну ты же тоже пытаешься ему что-то доказать))а я просто может хочу поставить на путь истинный заблудшую душу!)
 
dryun777 #:
Ну ты же тоже пытаешься ему что-то доказать))

Нет. Давно перестал.

Скрины показываю другим. А то много ушастых в ветке. Поверят ему еще))))

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Нет. Давно перестал.

Скрины показываю другим. А то много ушастых в ветке. Поверят ему еще))))

Скрины, 21 век, хорошо ещё не берестяная грамота
[Удален]  
Нее,без Вовы эта ветка уже будет не та)))он как талисман же наш..говорит,что всё не так..а оказывается так!!!
 
dryun777 #:
Нее,без Вовы эта ветка уже будет не та)))он как талисман же наш..говорит,что всё не так..а оказывается так!!!

Угу. Пойду за попкорном. Я думаю у вас веселый диалог получиться.

[Удален]  
Владимир,я вот думаю,биток сегодня в ночь,вниз пойдет или вверх??? может ты хоть раз анализ дашь?
[Удален]  
dryun777 #:
Владимир,я вот думаю,биток сегодня в ночь,вниз пойдет или вверх??? может ты хоть раз анализ дашь?
Держи
ТР 30рр
 
 Начало не плохое.
 
Aleksandr Yakovlev #:
 Начало не плохое.
Я бы сказал отличное! Какой развернутый ответ. Раз ответил и больше нет вопросов.
 

Нууу, что то скучно стало.

Пойду я тогда спать. 

А вы ("талисман" и поклоняющийся ему) если что

забирайтесь на гору и свистите как можно громче, что бы я проснулся. Вдруг я что то пропущу)))

1...371372373374375376377378379380381382383384385...476
Новый комментарий