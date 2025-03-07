FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 378
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Да слушай ты его.)))) Тролит он тебя))))
А ты и уши развесил. Чудак)))
Ну ты же тоже пытаешься ему что-то доказать))
Нет. Давно перестал.
Скрины показываю другим. А то много ушастых в ветке. Поверят ему еще))))
Нет. Давно перестал.
Скрины показываю другим. А то много ушастых в ветке. Поверят ему еще))))
Нее,без Вовы эта ветка уже будет не та)))он как талисман же наш..говорит,что всё не так..а оказывается так!!!
Угу. Пойду за попкорном. Я думаю у вас веселый диалог получиться.
Владимир,я вот думаю,биток сегодня в ночь,вниз пойдет или вверх??? может ты хоть раз анализ дашь?
Начало не плохое.
Нууу, что то скучно стало.
Пойду я тогда спать.
А вы ("талисман" и поклоняющийся ему) если что
забирайтесь на гору и свистите как можно громче, что бы я проснулся. Вдруг я что то пропущу)))