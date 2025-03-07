FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 117
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По золоту наверное уже много кого снесли - и я был на грани.
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не чего так! за сегодня 24 000 руб.
Долго я наблюдал за голдой. Вчера решил 2 сделки совершить.
В принципе не плохо. Потенциал вниз еще хороший движения вниз.
Долго я наблюдал за голдой. Вчера решил 2 сделки совершить.
В принципе не плохо. Потенциал вниз еще хороший движения вниз.
как я вижу по золоту - следующая неделя к 1801.46, а там будет развязка, или верх или вниз
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тот месяц и начало этого - нарисовало верблюда. - куда он харкнет ?
а не наоборот?
Нет.
По фунту сделка в бай.
По золоту долился.
По еве сделка в селл. Цели внизу.
Можно иногда ошибиться с направлением - Если не жадничать, то все равно можно прибыль прикрыть.
- В общей сумме прибыль крыть!
По еве сделка в селл. Цели внизу.
Ведь говорил же:
По моему с 1.2 можно рассматривать продажи
Ведь говорил же:
Да! от туда может и вниз, но и так же, может пробить уровень и верх пойти