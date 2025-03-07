FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 117

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[Удален]  

По золоту наверное уже много кого снесли - и я был на грани.

XAUUSDH2 xxx

XAUUSDH2 xxx1

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не чего так! за сегодня 24 000 руб.

ReportHistory-09.04.21

 

Долго я наблюдал за голдой. Вчера решил 2 сделки совершить.

В принципе не плохо. Потенциал вниз еще хороший движения вниз.


 
Aleksandr Yakovlev:

Долго я наблюдал за голдой. Вчера решил 2 сделки совершить.

В принципе не плохо. Потенциал вниз еще хороший движения вниз.

а не наоборот?
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как я вижу по золоту - следующая неделя к 1801.46, а там будет развязка, или верх или вниз

XAUUSDDaily 1801.46

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тот месяц и начало этого - нарисовало верблюда. - куда он харкнет ?

 
Renat Akhtyamov:
а не наоборот?

Нет.


 

По фунту сделка в бай.


 

По золоту долился.

По еве сделка в селл. Цели внизу.


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Можно иногда ошибиться с направлением - Если не жадничать, то все равно можно прибыль прикрыть.

- В общей сумме прибыль крыть!

Zona p

 
Aleksandr Yakovlev:

По еве сделка в селл. Цели внизу.

Ведь говорил же:

VVT:

По моему с 1.2 можно рассматривать продажи
[Удален]  
VVT:

Ведь говорил же:

Да! от туда может и вниз, но и так же, может пробить уровень и верх пойти

EURUSDDaily 

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