FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 441

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Покупка Золота по 1793. Тейк 1870

Думаю начинается традиционное "новогоднее" ралли

 

Кто скажет, куда делся сигнал, после движений на рынке?

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Здесь был сигнал того единственного, кто на этом ресурсе умеет торговать.

 
Vitaly Muzichenko #:

Кто скажет, куда делся сигнал, после движений на рынке?

---

Здесь был сигнал того единственного, кто на этом ресурсе умеет торговать.

Виталя, рано радуешься)) Хотел убрать за ненадобностью.

П.с.

Сигналу уделял 15 минут в месяц. Он постоянно выбрасывался в архив. Он мне не нужен вовсе.

Но желающих смотреть на него много. Пусть смотрят.))

[Удален]  
Vitaly Muzichenko #:

Кто скажет, куда делся сигнал, после движений на рынке?

---

Здесь был сигнал того единственного, кто на этом ресурсе умеет торговать.

Так он вроде не проиграл, он вывел и остался при своих.

 
SanAlex #:

Так он вроде не проиграл, он вывел и остался при своих.

Сразу после движения цены против :)

Гениально! Зато понтов столько.

[Удален]  
Vitaly Muzichenko #:

Сразу после движения цены против :)

Гениально! Зато понтов столько.

Витя, может лучше смотреть за собой;)?
 
Vladimir Baskakov #:
Витя, может лучше смотреть за собой;)?

Так ты с себя и начни, а то имеешь очень дурную привычку, постоянно заглядывать в чужой карман!

[Удален]  
Vitaly Muzichenko #:

Так ты с себя и начни, а то имеешь очень дурную привычку, постоянно заглядывать в чужой карман!

Причем тут карман, меня интересует подтверждение слов, коих тут много.
Вот ты продвигает идею с корреляцией, а сигнала нет по ней. Вывод- болтология
 

Лови...       


 
Vitaly Muzichenko #:

Кто скажет, куда делся сигнал, после движений на рынке?

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Здесь был сигнал того единственного, кто на этом ресурсе умеет торговать.

это судьба ;)

у тебя тоже был и сплыл...

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