FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 441
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Покупка Золота по 1793. Тейк 1870
Думаю начинается традиционное "новогоднее" ралли
Кто скажет, куда делся сигнал, после движений на рынке?
---
Здесь был сигнал того единственного, кто на этом ресурсе умеет торговать.
Кто скажет, куда делся сигнал, после движений на рынке?
---
Здесь был сигнал того единственного, кто на этом ресурсе умеет торговать.
Виталя, рано радуешься)) Хотел убрать за ненадобностью.
П.с.
Сигналу уделял 15 минут в месяц. Он постоянно выбрасывался в архив. Он мне не нужен вовсе.
Но желающих смотреть на него много. Пусть смотрят.))
Кто скажет, куда делся сигнал, после движений на рынке?
---
Здесь был сигнал того единственного, кто на этом ресурсе умеет торговать.
Так он вроде не проиграл, он вывел и остался при своих.
Так он вроде не проиграл, он вывел и остался при своих.
Сразу после движения цены против :)
Гениально! Зато понтов столько.
Сразу после движения цены против :)
Гениально! Зато понтов столько.
Витя, может лучше смотреть за собой;)?
Так ты с себя и начни, а то имеешь очень дурную привычку, постоянно заглядывать в чужой карман!
Так ты с себя и начни, а то имеешь очень дурную привычку, постоянно заглядывать в чужой карман!
Лови...
Кто скажет, куда делся сигнал, после движений на рынке?
---
Здесь был сигнал того единственного, кто на этом ресурсе умеет торговать.
это судьба ;)
у тебя тоже был и сплыл...